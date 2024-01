United Cup - L'Italia sfida la Francia: il programma e cosa serve per qualificarsi

© Jason McCawley/Getty Images

Un confronto diretto da dentro o fuori. L'Italia non deve farsi troppi calcoli nell'ultimo match del gruppo D di United Cup per proseguire il cammino nella competizione che si sta tenendo nelle città di Sydney e Perth.

La formazione azzurra, che all'esordio si è arresa per 2-1 alla Germania di Alexander Zverev e Angelique Kerber, affronterà la Francia (a sua volta ha battuto il team tedesco grazie al decisivo successo in doppio misto) in una sfida che decreterà quale compagine otterrà il primo posto in classifica e accederà così ai quarti di finale.

Le combinazioni per il passaggio del turno

Per la qualificazione certa, la squadra capitanata da Renzo Furlan ha bisogno di vincere tutti e tre gli incontri in programma nella notte italiana di mercoledì 3 gennaio.

In caso di 2-1, conterà la percentuale di set vinti e persi durante tutto il torneo dalle tre formazioni. Gli azzurri conquisterebbero la vetta della graduatoria se riuscissero a superare i transalpini con un divario complessivo di almeno 2 set.

Se invece il differenziale fosse di appena un parziale, sarebbe addirittura il quoziente game generale a definire la classifica. Ai francesi, naturalmente, è sufficiente l'affermazione con qualsiasi punteggio (2-1 o 3-0) per assicurarsi il passaggio del turno.

La seconda del girone avrebbe ancora la speranza di continuare l'avventura nel torneo, se dovesse però risultare la migliore dei tre raggruppamenti di Sydney.

Il programma

Alla Ken Rosewall Arena il programma scatterà alle ore 00:30 italiane.

Ad aprire le danze Lorenzo Sonego e Adrian Mannarino; a seguire invece la gara fra Jasmine Paolini e Caroline Garcia. In chiusura il doppio misto, che potrebbe ovviamente risultare decisivo in caso di parità al termine dei due singolari.