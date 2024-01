Atp Hong Kong - Musetti batte Wong e ritrova la vittoria. Cilic spreca 9 match point

© Emmanuel Wong/Getty Images

Il 2024 di Lorenzo Musetti è iniziato con una importante vittoria. Importante non tanto per il valore dell’avversario - Chak Lam Coleman Wong occupa attualmente la 253esima posizione del ranking mondiale - ma per interrompere una striscia di cinque sconfitte consecutive nel Tour ATP aperta lo scorso anno a Pechino.

L’ultima gioia era arrivata proprio al China Open a settembre contro Karen Khachanov. Il talento di Carrara ha disputato una partita solida e, anche senza brillare, ha liquidato il tennista di casa con il punteggio di 6-4, 7-5.

Atp Hong Kong - Lorenzo Musetti ritrova la vittoria

A orientare il set inaugurale sono stati i primi game. Musetti ha pescato l'ace sulla palla break offerta a Wong sullo 0-1 e nel gioco successivo ha conquistato il vantaggio approfittando della brutta volèe colpita dalla wild card di Hong Kong.

L'italiano non ha concesso chance al servizio e si è portato avanti di un set. La seconda frazione di gioco ha rispettato lo stesso schema: questa volta, però, Musetti non è andato in affanno nel suo primo turno di battuta; mentre Wong ha steccato il dritto nel momento clou.

Musetti ha vissuto un solo vero passaggio a vuoto e ha subito il contro break quando ha servito per il match, ma si è ripreso tutto con gli interessi due minuti più tardi. Avanti 6-5, Musetti ha finalmente ritrovato la vittoria e il sorriso.

Il ritorno in campo di Marin Cilic si è trasformato in un incubo dopo un’ora e mezza di grande livello. Il croato ha disputato solo due tornei - Pune e Umago - nel 2023 a causa dei continui problemi al ginocchio e nella partita contro Jan-Lennard Struff all’evento ATP 250 di Hong Kong non è riuscito a sfruttare nove match point: cinque nel secondo set e quattro nel terzo.

Il tedesco si è imposto con il punteggio di 3-6, 7-6( 4) , 7-6( 7) . Esordio tutto sommato positivo per il finalista delle Next Gen ATP Finals Arthur Fils. Il francese ha lasciato un solo game a Borna Gojo nel parziale decisivo.

Nessun problema per Roberto Bautista Agut e Miomir Kecmanovic che hanno eliminato rispettivamente Fabian Marozsan e Taro Daniel.

Wta Auckland - Svitolina batte Wozniacki. Raducanu torna e vince

Ad aggiudicarsi il super match di primo turno al WTA 250 di Auckland è stata Elina Svitolina.

L’ucraina ha battuto Caroline Wozniacki con un netto 6-4, 6-3. Emozionante l’incontro che ha permessa a Emma Raducanu di vivere un rientro da favola al termine di un calvario che l’ha costretta a restare lontano dal rettangolo di gioco per quasi nove mesi.

La giovane giocatrice britannica ha avuto la meglio sulla qualificata Elena-Gabriela Ruse. La sfida sembrava ormai aver cambiato completamente andamento nel nono game del terzo set: la rumena ha infatti cancellato due match point e agguanto un insperato 5-5.

Proprio nel momento più difficile, Raducanu ha reagito e sorpreso in risposta l’avversaria prima di porre fine alla battaglia con un impeccabile turno di battuta. Sarà lei ad affrontare Svitolina agli ottavi di finale dell’ASB Classic.

La testa di serie numero uno Coco Gauff ha lasciato le briciole alla connazionale Claire Liu e ha guadagnato l’accesso al secondo turno - affronterà Brenda Fruhvirtova - con un sonoro 6-4, 6-2.