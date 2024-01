Stefanos Tsitsipas fiducioso: "Potrei giocare sia in singolare che in doppio domani"

© Jason McCawley/Getty Images

Nel gruppo B della United Cup si è conclusa la seconda giornata con l’incontro tra la Grecia e il Cile. A trionfare è stata la nazione del Sudamerica che ha approfittato dell’assenza del greco Stefanos Tsitsipas nel singolare maschile (l’ellenico ha giocato solo il doppio misto decisivo insieme a Maria Sakkari,ndr.).

Stefanos Tsitsipas torna a parlare delle proprie condizioni fisiche

Nella conferenza post-partita Tsitsipas ha parlato del motivo del proprio ritiro. “Sto molto meglio rispetto a un mese fa. Non ero sicuro al 100% di avere la possibilità di giocare la United Cup.

Non mi è proprio passato per la mente mentre stavo considerando il mio ritorno. Alla fine dell’anno ho attraversato momenti difficili. Le cose non andavano molto bene .Oggi mi sentivo benissimo. C’è stato solo un momento durante la partita in cui ho sentito qualcosa.

Ma penso che non dovrei preoccuparmene troppo. Non è un grosso problema quello che sto affrontando” ha dichiarato il tennista ellenico. Il classe 1998 si è espresso sulle possibilità di giocare l’incontro decisivo della propria Nazione contro il Canada affermando: “Ci sono grandi possibilità che io possa fare sia il match di singolare e il doppio misto”.





Sakellaridis che ha sostituito Tsitsipas nel singolare maschile, ha parlato del match odierno contro Nicolas Jarry (attualmente tennista in top-20) spiegando: ”Sono molto orgoglioso della partita. Non mi aspettavo che le cose andassero così, soprattutto all'inizio quando ero sotto 3-0 in pochissimo tempo.La mia squadra mi ha guidato durante la partita con ottime informazioni e ottime istruzioni.

Anche l’energia del pubblico mi ha aiutato ad esibirmi meglio.

Sono molto felice di essere riuscito a portare avanti una battaglia in campo”. L’ellenico che gioca principalmente nei tornei ITF ha risposto ad una domanda sulle possibilità di giocare con maggior frequenza nel Tour ATP.

“Voglio dire, c'è ancora tanto lavoro da fare da parte mia. Devo sviluppare il mio gioco, sviluppare la mia forma fisica.

Penso che forse sì, potrò giocare nel tour principale” ha sottolineato Sakellaridis.