Atp Brisbane - Nadal torna in campo e travolge Thiem. Arnaldi salva un match point

La paura di non poter competere nuovamente; la frustrazione per aver saltato un’intera stagione; l’incubo di dover salutare il tennis senza sfoderare quel fantastico ed esplosivo dritto in campo; i dubbi che hanno caratterizzato il lungo percorso di riabilitazione; l’intervento chirurgico.

349 giorni, 11 mesi e 49 settimane e mezzo dopo il grave infortunio subito agli Australian Open, Rafael Nadal è tornato in azione. Il campione spagnolo non poteva che rispondere ai numerosi punti interrogativi sulle sue condizioni fisiche con una prestazione più che convincente; una prestazione che gli ha permesso di superare Dominic Thiem con il punteggio di 7-5, 6-1 in un'ora e 29 minuti di gioco.

Atp/Wta Brisbane - Nadal ritrova subito il sorriso. Vincono Arnaldi e Bronzetti

Il maiorchino ha cercato di essere sempre aggressivo e di non perdere mai terreno sia in uscita dal servizio che con i primi colpi nei turni di battuta dell’austriaco.

Entrambi hanno iniziato bene il match, ma Nadal non ha mai permesso a Thiem di rendersi realmente pericoloso. La svolta si è manifestata sul 6-5 a favore dello spagnolo, quando Thiem ha mostrato qualche incertezza di troppo e sbagliato un comodo dritto sul quarto set point concesso a Nadal.

La fiducia del tennista classe 1993 è diminuita con il passare dei minuti e lo spagnolo ne ha approfittato in apertura di secondo set: un discreto passante di rovescio gli ha consentito di ottenere il break e portarsi rapidamente sul 3-0.

Nadal ha raddoppiato e sul 4-1 ha inflitto il colpo del ko a un Thiem ormai fuori dalla disputa dal punto di vista mentale. Matteo Arnaldi completa una incredibile rimonta ai danni di Marton Fucsovics con il punteggio di ( 5) 6-7, 6-4, 7-6( 7) annullando un match point nel tie-break del terzo set.

L'azzurro ha salvato due pericolose palle break nell'ottavo game del secondo parziale e piegato le difese dell'ungherese nel gioco successivo grazie a una meravigliosa risposta vincente di dritto. L'ultima frazione di gioco ha visto Arnaldi e Fucsovics tenere il servizo senza patemi e solo il tie-break ha decretato il verdetto.

Arnaldi ha cancellato un match point coprendo bene la rete ed esultato sull'8-7 dopo il gratuito di rovescio del rivale. Subito fuori Sebastian Korda e J.J. Wolf: i due americani hanno perso rispettivamente contro Yannick Hanfmann e James Duckworth.

Costretta a rincorrere a causa del break subito prima dell’interruzione per pioggia dello scorso giorno, Lucia Bronzetti è riuscita a evitare il terzo parziale e ha sconfitto Ashlyn Krueger con il punteggio di 6-4, 7-5.

L’azzurra ha pareggiato i conti quando l’avversaria ha servito per il set e non ha più sbagliato. Dal 3-5, Bronzetti ha collezionato quattro giochi di fila e chiuso la pratica regalandosi una fantastica sfida con l’ex numero uno WTA Aryna Sabalenka.

Sarà infatti la bielorussa la giocatrice che troverà dall’altra parte della rete al secondo turno. Al termine di un primo set pressoché perfetto, Victoria Azarenka ha dovuto fare gli straordinari al tie-break e scritto la parola fine solo al quinto match point.

Anna Kalinskaya ha giocato con coraggio ma ha comunque lasciato Brisbane all’esordio.