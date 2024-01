United Cup - La Serbia blinda il primo posto ma c'è apprensione per Novak Djokovic

© Will Russel/Getty Images

La Serbia si è assicurata il primo posto nel gruppo E di United Cup a Perth e mercoledì incrocerà i padroni di casa dell'Australia nel confronto valevole per i quarti di finale. Una sfida tutt'altro che semplice per Novak Djokovic e compagni, che hanno dovuto affrontare una serie di problematiche emerse nel corso della giornata ma alla fine sono riusciti a spuntarla nel doppio misto.

Olga Danilovic ha cercato l'impresa contro la più quotata ceca Marketa Vondrousova, che ha portato a casa la vittoria in tre set col punteggio finale di 6-1, 3-6, 6-3. Con le spalle praticamente al muro, il campione di Belgrado è sceso in campo con l'obiettivo di pareggiare nuovamente il conto.

Nole ha cominciato alla grande la gara mettendo praticamente alle strette Jiri Lehecka, che non ha potuto nulla contro il gioco imposto dal vincitore di 24 titoli del Grande Slam e ha ceduto il primo parziale con un netto 6-1.

La partita, che sembrava in assoluto controllo del serbo, ha cambiato sorprendentemente piega nel secondo: un infortunio al polso ha limitato e non poco il numero uno del mondo, che è calato vistosamente sotto tanti punti di vista.

Il tennista ceco ne ha approfittato e con coraggio ha allungato l'incontro al terzo set dopo aver conquistato il tie-break per 7-3. Nel terzo Djokovic si è adattato al problema fisico e ha reagito da campione alle difficoltà.

Lehecka si è arreso subendo un altro 6-1 molto severo e in un certo senso inaspettato. Nel doppio è stato Hamad Medjedovic a fare coppia con Olga Danilovic per affrontare il duo formato da Miriam Kolodziejova e Petr Nouza.

La squadra serba non ha mai perso la determinazione e la voglia di vincere, anche quando è stata sotto 5-1 nel primo set, ed è stata capace di rimontare aggiudicandosi il match tie-break finale (4-6, 7-6, 10-8).

Problemi anche per Tsitsipas: la sua Grecia sconfitta

Si complicano i piani per la Grecia nella competizione a squadre miste, che si giocherà il tutto per tutto col Canada. Il team è stato sconfitto 2-1 dal Cile e ha dovuto fare i conti con i nuovi problemi fisici di Stefanos Tsitsipas, che ha disputato il decisivo doppio misto ma non il singolare.

Maria Sakkari ha dominato la sfida con Daniela Seguel (6-0, 6-1), mentre Nicolas Jarry ha avuto la meglio di Stefanos Sakellaridis, schierato al posto del numero uno greco (6-3, 3-6, 7-5). Il duo Sakkari-Tsitsipas non è riuscito a piegare la coppia Seguel-Barrios Vera, che si è guadagnata la vittoria per 6-7, 6-3, 10-6.