United Cup - Iga Swiatek trascina la Polonia ai quarti. Vince anche la Francia

Questa notte era iniziata in salita la sfida per la Polonia contro la Spagna. Una sconfitta, quella rimediata da Hubert Hurkacz contro Alejandro Davidovich Fokina, per certi versi inaspettata, che aveva messo immediatamente in salita il percorso della sua nazionale.

Qualche ora più tardi, per loro fortuna, è scesa in campo la numero uno del mondo Iga Swiatek, che si è sbarazzata in due comodi set di Sara Sorribes Tormo. DI proporzioni ancora più pesanti il parziale inflitto poi dalla campionessa di Varsavia in coppia nel doppio misto con Hurkacz a Fokina e Sorribes Tormo.

Un secco 6-0 6-0 che non ha lasciato scampo alla coppia ed ha fatto staccare il pass per i quarti alla Polonia. Primo posto conquistato nel girone A di Perth, in attesa di sfidare la migliore seconda dei tre gironi.

Destino dell'Italia appeso ad un filo

Match molto più acceso invece quello tra Germania e Francia.

Le due squadre, presenti nel girone D di Sydney con l’Italia, sconfitta proprio dai tedeschi 2-1 all’esordio, hanno dato vita ad una partita che si è decisa sul filo del rasoio, in favore della Francia.

Tanta amarezza per la squadra di Alexander Zverev e Angelique Kerber, che hanno sciupato un match point a favore nel super-tie-break del doppio. In mattinata Zverev aveva superato non senza difficoltà Adrian Mannarino.

Kerber ha invece incassato la seconda sconfitta su altrettanti match dopo il rientro. La prima contro la nostra Jasmine Paolini. Ad avere la meglio sull’ex numero uno è stata Caroline Garcia. Il match quindi, così come la sfida tra Polonia e Spagna, si è decisa nel doppio misto.

Ad avere la meglio sulla coppia tedesca, Garcia e Roger-Vasselin. Per sancire le squadre qualificate tutto sarà rimandato a mercoledì, quando gli azzurri sfideranno proprio i transalpini. L’Italia passerà il turno sicuramente in caso di successo per in caso di successo per 3-0.

Laddove invece vincesse 2-1, le tre squadre si troverebbero tutte a pari vittorie anche di incontri individuali e si guarderebbe allora la percentuale di set vinti ed eventualmente quella dei game.