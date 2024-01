Atp/Wta Brisbane - La pioggia frena Arnaldi e Bronzetti. Murray e Shelton subito out

© Bradley Kanaris/Getty Images

Gli organizzatori dell'Atp 250 e Wta 500 di Brisbane hanno dovuto affrontare una serie di problematiche nel primo giorno del nuovo anno. Il maltempo ha infatti fermato tutti i match, anche quelli inaugurali, previsti sui campi secondari: gli italiani Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti completeranno martedì 2 gennaio il round iniziale della competizione.

Il 22enne di Sanremo, dopo un primo set equilibrato, ha perso il tie-break ai danni dell'ungherese Marton Fucsovics, avanti anche 1-0 nel secondo parziale. L'azzurra invece riprenderà con un buon vantaggio (6-4, 2-3) la sfida contro la statunitense Ashlyn Krueger.

Osaka torna a vincere

Dopo oltre 15 mesi fuori dal circuito e la nascita della prima figlia avvenuta a luglio 2023, Naomi Osaka è tornata alle competizioni e ha battuto, anche se con qualche affanno di troppo nel secondo parziale, la tedesca Tamara Korpatsch.

La giapponese si è mostrata subito in palla e ha centrato il break a zero nel game di apertura. La sensazione immediata è stata una differenza di velocità notevole tra le due giocatrici in campo. Senza correre rischi, la due volte vincitrice degli Australian Open ha ottenuto il set per 6-3 con segnali positivi dal punto di vista del gioco (soprattutto in risposta di rovescio).

Nel secondo la 26enne si è riportata avanti di un break nel settimo gioco ma, nel momento di chiudere i giochi sul 5-3, la tensione le ha fatto un brutto scherzo e Korpatsch ha allungato il match ai vantaggi con un contro-break immediato.

La partita è rimasta in bilico per quasi 20 minuti: in un combattutissimo tie-break Osaka è riuscita a spuntarla per 11 punti a 9. La giapponese giocherà ora contro l'ex numero uno del mondo Karolina Pliskova nel prossimo turno.

Rune c'è, fuori Shelton e Murray

Nel circuito maschile la prima testa di serie del tabellone è stata in grado di superare, seppur con qualche fatica, l'esordio stagionale. Holger Rune, dopo aver ceduto il primo set per 6-4 all'australiano Max Purcell, ha saputo reagire e rimontare portandosi a casa una vittoria già importante nel torneo di Brisbane (6-4, 6-2 i successivi parziali).

Una dura battaglia ha estromesso lo statunitense Ben Shelton dal main draw: il giovane 20enne si è arreso al russo Roman Safiullin, abile a battere il talento americano 6-3, 6-7, 6-3. Le aspettative non sono state assolutamente deluse neppure quando in campo sono scesi Andy Murray e Grigor Dimitrov: la maratona attesa da molti appassionati si è verificata e, dopo 2 ore e 27 minuti, il bulgaro ha ottenuto il pass per il round successivo.

Il britannico, avanti di un set (6-4), non è riuscito a chiudere subito la pratica subendo la reazione dell'avversario (7-5, 6-2). Articolo di Luca Ferrante e Andrea Tebaldi