United Cup - Novak Djokovic salva la Serbia nel doppio misto. Vincono Canada e Usa

Il girone dell'Italia non è stato interessato da questa nuova giornata di gare a Perth e a Sydney per la United Cup. Tra i giocatori più importanti scesi in campo domenica 31 dicembre c'è il numero uno al mondo Novak Djokovic, che ha subito dimostrato come stia in ottima forma.

Il serbo ha dominato senza troppa fatica l'interessante sfida con Zhizhen Zhang. Nel primo set il giocatore cinese ha cercato di restare aggrappato al punteggio, cedendo una sola volta (ma a zero) la battuta nel sesto gioco.

Il break ha consentito a Nole di gestire e vincere il parziale per 6-3. Nel secondo il nativo di Belgrado ha saputo alzare ulteriormente il livello, salendo subito 4-0 e poi chiudendo 6-2. La formazione serba non è però riuscita a garantirsi il successo complessivo dopo i primi due match: Olga Danilovic, che non partiva di certo coi favori del pronostico, ha ceduto piuttosto nettamente 6-4, 6-2 alla giovane Quinwen Zheng.

A decidere tutto è stato il doppio misto (l'ultima partita del 2023), che ha registrato la presenza di tutti e quattro i tennisti impegnati in singolare. Djokovic e Danilovic sono stati in grado di reggere il rientro dei cinesi e aggiudicarsi una vittoria significativa per 6-4, 1-6, 10-6.

Gli altri risultati

Tutto nuovamente in equilibrio nel gruppo C. Dopo l'affermazione sull'Australia, la Gran Bretagna non ha blindato il primo posto nel difficile confronto contro gli Stati Uniti. Gli americani si giocheranno ora le possibilità di avanzare alla fase successiva della competizione contro la squadra padrona di casa.

Nonostante l'inaspettata sconfitta di Jessica Pegula per via di un'ispirata Katie Boulter (5-7, 6-4, 6-4), gli Usa sono stati abili a rimontare gli inglesi grazie a Taylor Fritz, vittorioso nel confronto con Cameron Norrie per 7-6, 6-4), e al doppio misto giocato dai suoi due singolaristi.

Pegula e Fritz, perdendo comunque il primo set 6-1, hanno superato la coppia Boulter-Skupski vincendo il tie-break del secondo e poi il match tie-break per 10-7. È stato il doppio misto a decidere anche l'incontro tra Canada e Cile.

Leylah Fernandez si è imposto ai danni di Seguel (6-2, 6-3), mentre nell'altra gara Nicolas Jarry ha regolato Steven Diez col punteggio di 7-5, 6-4. Felix Auger-Aliassime ha accusato problemi al ginocchio e non è sceso in campo.

La coppia Fernandez-Diez ha chiuso i conti al termine di una tiratissima battaglia contro il duo Seguel-Barrios Vera: 7-5, 4-6, 10-8 il risultato che ha dato la prima vittoria al Canada.