United Cup - L'Olanda supera 2-1 la Norvegia. Bene Polonia e Cina

© Paul Kane/Getty Images

Olanda e Norvegia hanno aperto la seconda giornata di competizioni alla United Cup sfidandosi nel Gruppo F a Sydney. Lo sforzo profuso da Casper Ruud sia in singolare che in doppio misto è risultato vano dal punto di vista dello score finale, perché il team olandese si è imposto 2-1.

Dopo aver dominato buona parte del set inaugurale, Arantxa Rus ha iniziato a commettere qualche errore di troppo e ha rimesso in carreggiata una timida Malene Helgø. La numero 539 del mondo è riuscita a raggiungere il tie-break, ma si è spenta sul più bello.

Rus ha superato alla grande il momento di difficoltà e chiuso con un netto 7-6( 4) , 6-1. Ruud ha pareggiato i conti rendendosi autore di un’ottima prestazione e battendo Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-3, 6-4.

Il norvegese ha annullato una palla pericolosa palla break prima di sorprendere in risposta il rivale e portarsi sul 5-2. Recuperato il break di svantaggio nella seconda frazione di gioco, Griekspoor non ha confermato il suo status e ha subito permesso a Ruud di andare a servire per l’incontro; opportunità sfruttata senza esitazioni.

United Cup - L'Olanda batte la Norvegia. Bene Polonia e Cina

Il finalista della scorsa edizione del Roland Garros, insieme a Ulrikke Eikeri, ha avuto la possibilità di servire per il primo set nel match di doppio misto disputato contro Wesley Koolhof e Demi Schuurs.

Gli olandesi hanno rialzato la testa aggiudicandosi il punto decisivo e hanno poi risolto la pratica al tie-break. Lo stesso è accaduto anche nel secondo parziale, ma Ruud ed Eikeri sono completamente uscita dalla partita perdendo quattro game di fila da 5-3.

Nessun problema per la Polonia di Iga Swiatek e Hubert Hurkacz contro il Brasile nel Gruppo A. La numero uno WTA ha travolto Beatriz Haddad Maia con un doppio 6-2 e offerto a Hurkacz la chance di porre fine alla disputa. Il compagno di squadra ha risposto presente e, dopo aver perso il primo set al tie-break, ha completato la rimonta ai danni di Thiago Seyboth Wild con il punteggio di ( 4) 6-7, 6-2, 6-3.

La Cina, ormai in crescita nel mondo del tennis, ha firmato l’impresa e sconfitto 3-0 la Repubblica Ceca nel Gruppo E. Qinwen Zheng e Zhizhen Zhang hanno liquidato in tre set rispettivamente la campionessa in carica di Wimbledon Marketa Vondrousova e Jiri Lehecka, che si sono arresi anche in doppio misto raccogliendo solo tre game.