United Cup - Zverev trascina la Germania: all'Italia non basta l'impresa di Paolini

© Jason McCawley/Getty Images

L'affermazione inaugurale di Jasmine Paolini, molto incoraggiante soprattutto per come è avvenuta, ha un po' illuso l'Italia di poter portare a casa la vittoria finale contro la Germania (favorita alla vigilia) nella prima giornata di United Cup a Sydney.

I tedeschi hanno messo in cassaforte il risultato dopo il decisivo doppio misto e ora, nella prossima sfida con la Francia il 1° gennaio, possono blindare la vetta della classifica nel girone D.

I due singolari

Paolini ha reso amaro il ritorno in campo di Angelique Kerber (ex numero uno) dopo la maternità.

Il match, piuttosto equilibrato, ha messo in mostra la grande capacità dell'azzurra di reagire di fronte alle difficoltà. Nel primo set, sotto 3-1, la giocatrice allenata dal capitano Renzo Furlan ha saputo recuperare lo svantaggio e salire addirittura 5-3, prima di chiudere il parziale in suo favore (6-4).

Nel secondo è successo qualcosa di inimmaginabile: sul 3-2, durante un durissimo sesto game, la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana ha accusato dei crampi, così forti da scegliere di perdere due giochi consecutivi pur di ricorrere subito al medical timeout.

Anche sotto 4-3 l'italiana non ha mollato, ha recuperato il break e conquistato il set per 7-5 dimostrando tanto coraggio e voglia di non arrendersi mai. Il cuore di Lorenzo Sonego non ha consentito alla squadra azzurra di chiudere i conti al secondo singolare.

Il torinese ha affrontato con grande grinta l'inizio di partita giocando a viso aperto contro Alexander Zverev, avversario che nei precedenti non gli aveva concesso neppure un set. Il 28enne ha annullato l'unica palla break del parziale, portando il confronto al tie-break: sul 5-5 è stato l'azzurro a essere più brillante nel momento cruciale della gara, mettendo la testa avanti nel punteggio.

Sascha ha mantenuto un rendimento costante anche nei successivi due set, soprattutto al servizio, mentre Sonego ha iniziato ad accusare un po' di stanchezza. Gli errori gratuiti per l'azzurro sono cresciuti e il tedesco ne ha approfittato per ottenere il set (6-3) grazie a un solo break nel quarto gioco.

Non è cambiato l'andamento dell'incontro nel terzo decisivo, amministrato abbastanza bene da Zverev fino al 6-4 che ha permesso alla Germania di pareggiare i conti.

Il doppio misto

Angelique Kerber e Alexander Zverev non hanno avuto tanti problemi poi a imporsi nel doppio misto ai danni di Lorenzo Sonego e Angelica Moratelli.

Gli azzurri sono partiti meglio, conquistando alcuni game importanti a seguito del killer point: sul 3-1, con break di vantaggio, la coppia tedesca ha cominciato a dominare e non ha lasciato scampo al duo italiano. Un parziale di 11 giochi a zero ha consegnato la vittoria (6-3, 6-0) e concluso il programma a Brisbane.