Atp Hong Kong - Draw: Rublev prima testa di serie, Musetti pesca una wild card

Nella notte italiana è stato sorteggiato il tabellone principale di Hong Kong, altro torneo 250 in programma la prima settimana dell'anno in contemporanea a United Cup e a Brisbane. La prima testa di serie è il russo Andrej Rublev che al primo turno ha un bye come tutti i primi 4 giocatori del seeding.

Presente in tabellone come unico italiano Lorenzo Musetti, testa di serie numero 6, che ha pescato una wild card: Chak Lam Coleman Wong. Analizziamo tutto il tabellone. Rublev, numero 1 del seeding, attende il vincente del match tra un qualificato e l'argentino Cachin.

Poi sfida tra due qualificati e c'è un primo turno interessante tra il croato Gojo e il francese Fils. Testa di serie numero 3, collocato nella parte alta, è l'americano Frances Tiafoe. Lo statunitense attende al secondo round il serbo Kecmanovic, che se la vedrà con un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

La zona di tabellone è presidiata anche dal numero 7 Djere, subito in campo contro la wild card Shang: in caso di successo, il vincente dell'incontro Mochizuki-van de Zandschulp.

La parte bassa del tabellone di Hong Kong si apre con un interessante primo turno Struff-Cilic

La sfida tra la testa di serie numero 5 Struff e Cilic apre la parte bassa del main draw.

Il vincente sarà accoppiato a uno tra Ofner e McDonald, che si affronteranno fra loro. Maroszan e lo spagnolo Bautista Agut sono stati inseriti nella zona dell'argentino Francisco Cerundolo, quarta principale testa di serie.

Ultimo quarto del tabellone aperto proprio dal 20enne italiano nato a Carrara che, in caso di successo contro Wong, troverà il vincente della sfida Kotov-Borges. Ruusuvuori e Bonzi invece lotteranno per guadagnarsi una gara piuttosto complicata contro Karen Khachanov (numero 2 del seeding).