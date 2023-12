Atp Brisbane - Draw: Nadal attende un qualificato, per Arnaldi esordio con Fucsovics

© Bradley Kanaris/Getty Images

Sorteggiato il tabellone dell'Atp 250 di Brisbane, torneo che si gioca a partire da domani, domenica 31 dicembre. La prima testa di serie, il danese Holger Rune, al primo turno ha pescato il giocatore australiano Purcell. Ma Brisbane è un evento molto atteso soprattutto per il rientro alle gare di Rafael Nadal a quasi un anno di distanza dalla sua ultima partita ufficiale all'Australian Open 2023.

Nadal è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone e aspetta al primo turno un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Se dovesse imporsi, al secondo turno il 22 volte campione slam troverebbe il vincente tra la testa di serie numero 8 Karatsev e la wild card australiana Kubler.

Analizziamo il tabellone sorteggiato nella prima mattinata di Brisbane. Rune, come detto apre con Purcell: chi vince troverà poi Van Assche o Shevchenko. L'altra testa di serie del primo quarto è Korda che farà il suo esordio contro il tedesco Hanfmann mentre Wolf aspetta un qualificato.

Arnaldi nella parte alta del tabellone gioca all'esordio contro Fucsovics

Il secondo quarto di tabellone è presidiato da Ben Shelton. La testa di serie numero 3 apre contro Safiullin e in caso di successo c'è poi il vincente del derby australiano Popyrin-O'Connell.

In questo spicchio di tabellone c'è anche l'unica presenza italiana nel main draw - in attesa delle qualificazioni - ovvero Matteo Arnaldi che esordisce contro l'ungherese Fucsovics ed è sul cammino della testa di serie numero 6, l'argentino Baez che attende un qualificato.

La parte bassa del tabellone è aperta, come detto dalla sfida Karatsev-Kubler e c'è Nadal. Completano il quarto il derby australiano Thompson-Vukic e la testa di serie numero 4, il francese Humbert aspetta il suo avversario dalle qualificazioni.

Ultimo quarto di tabellone con la sfida sicuramente più avvincente di primo turno sulla carta ovvero quella tra la testa di serie numero 2 Dimitrov e Andy Murray. Nella zona anche la testa di serie numero 7 Etcheverry e Altmaier (avversari in arrivo dalle qualificazioni per entrambi) e c'è anche spazio per il terzo derby australiano estratto, ovvero quello tra Kokkinakis e Hijikata.

Il Tabellone completo