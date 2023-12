United Cup - Prime vittorie per Spagna e Gran Bretagna. Ora tocca all'Italia a Sydney

© Paul Kane/Getty Images

Venerdì 29 dicembre è cominciata ufficialmente la nuova stagione di tennis con la tournée australiana. Si è aperto il sipario sulla United Cup a Perth, che ha offerto nel corso della giornata le prime due sfide del programma.

Nel gruppo C è stata la Gran Bretagna a imporsi sui padroni di casa già al termine dei due singolari. Cameron Norrie è riuscito ad avere la meglio su Alex De Minaur nel match forse più interessante durato ben 2 ore e 23 minuti: l'inglese ha conquistato il primo set 6-4, prima di incassare la rimonta del 24enne australiano nel secondo parziale (6-2).

Nessuno dei due ha voluto cedere e in un finale combattutissimo il britannico ha ottenuto il successo e il primo punto per la sua formazione al tie-break (7-2). Sulle ali dell'entusiasmo assistendo all'incontro del compagno di squadra opposto al suo ragazzo di vita, Katie Boulter ha inflitto un secco 6-2, 6-4 a un Ajla Tomljanovic che non ha saputo sfruttare le sei palle break avute durante il confronto.

La numero 56 del mondo, al contrario, ha convertito tutte le tre chances portandosi meritatamente a casa la vittoria. L'Australia ha evitato una sconfitta per 3-0 nel doppio misto: Hunter ed Ebden hanno superato Skupski e Boulter in due set (6-3, 7-6).

La Spagna si salva col doppio misto

Si è dovuto attendere il doppio misto invece nella sfida tra Spagna e Brasile nel girone A. In parità dopo i singolari, gli iberici sono stati in grado di spuntarla grazie all'affermazione di Alejandro Davidovich Fokina e Sara Sorribes Tormo ai danni del duo Melo-Haddad Maia per 6-4, 7-5.

Fokina ha aperto nel migliore dei modi la serie alla Rac Arena, battendo nettamente Seyboth Wild 6-4, 6-0. Sorribes Tormo invece ha lottato alla pari con la più quotata Haddad Maia per un intero set (vinto poi dalla brasiliana al tie-break), prima di arrendersi nel secondo col punteggio di 6-2.

Sabato 30 sarà il turno anche dell'Italia: Lorenzo Sonego e compagni scenderanno in campo in quel di Sydney a partire dalle 8:30 (ora italiana) per sfidare la Germania di Alexander Zverev. Prima degli azzurri spazio a Olanda e Norvegia, mentre a Perth sono previsti i confronti diretti Polonia-Brasile e Repubblica Ceca-Cina.