Zverev: "Posso vincere uno Slam. Ho superato la fase di insicurezza post infortunio"

© Jason McCawley/Getty Images

La stagione tennistica 2024 è ufficialmente iniziata con la United Cup (torneo a squadre misto ATP e WTA). A Sydney sarà impegnata la Germania guidata dal numero 6 della classifica mondiale e 2 volte vincitore delle Nitto ATP Finals Alexander Zverev e la pluricampionessa Slam Angelique Kerber.

Alexander Zverev ha parlato del nuovo format della United Cup

Zverev è tornato alle competizioni nella scorsa edizione del torneo dopo l’infortunio patito durante la semifinale del Roland Garros 2022 contro Rafael Nadal e ha sottolineato che la situazione quest’anno sarà diversa(ha vissuto un 2023 che gli ha consentito di disputare le Nitto ATP Finals e tornare in top 10).

“Penso che in generale la situazione sia diversa quest'anno. L'anno scorso tornavo dopo un infortunio molto grave. Mi dicevo che ero sano, ma non lo ero. Penso che fosse molto chiaro una volta che entravo in campo, ero molto lontano dall'essere effettivamente al 100% della salute.

Ecco perché penso che anche Angie sia un po' diversa per me perché è stata fuori per molto tempo ma io ero fuori per ragioni molto diverse, molto brutte, praticamente con una caviglia rotta. Sono il numero 7 al mondo, sono riuscito a battere giocatori importanti e vincere qualche titolo.

Quindi ho superato completamente quella fase di insicurezza che sempre esiste dopo un grave infortunio. Sento di essere ancora una volta un forte contendente per vincere uno Slam” , ha dichiarato il classe 1997. Il tennista originario di Amburgo ha proseguito parlando del nuovo format della competizione e delle possibilità di vittoria del team tedesco affermando: “Capisco perché hanno apportato le modifiche.

Penso che la Germania sia una squadra molto profonda quando si tratta di competizioni a squadre in cui abbiamo molti grandi tennisti maschili e molte grandi tenniste. Se avessimo voluto, avremmo avuto due tennisti tra i primi 30 uomini.

Angie è la numero 1. Tatjana è la numero 2 per quanto riguarda la squadra femminile, che è una squadra molto profonda. I cambiamenti vengono fatti perché ci sono nazioni e paesi in cui le squadre non sono così profonde.

Vedremo come va. Penso che l’anno scorso sia stato un evento molto interessante. Spero che quest'anno sarà lo stesso”.

Zverev ha inoltre parlato delle Olimpiadi che si disputeranno quest’anno e della difesa dell’oro vinto a Tokyo nel 2021.

“In quanto campione in carica,penso che le Olimpiadi siano sempre molto, molto speciali. Secondo me è probabilmente l'evento più importante dell'anno, perché le Olimpiadi si tengono una volta ogni quattro anni.

È speciale in questo senso. Non vedo l'ora di essere di nuovo al Villaggio Olimpico. Non vedo davvero l'ora di essere in questi piccoli appartamenti dove siamo tutti insieme, a goderci il tempo. Questo è quello che ho fatto a Tokyo. Ha funzionato molto bene” ha raccontato Zverev.