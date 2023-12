United Cup - Taylor Fritz: "Con questo format la Polonia è favorita"

© Paul Kane/Getty Images

Nella lista delle squadre in lotta per la vittoria alla United Cup è impossibile escludere i campioni in carica degli Stati Uniti. Il team a stelle e strisce sarà guidato da due top 10: l’originario di Rancho Santa Fe Taylor Fritz (numero 10 dell’attuale classifica ATP) e la tennista Jessica Pegula (classificata al numero 5 del ranking WTA).

Nella consueta conferenza prima dell’inizio del torneo i componenti del Team USA hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.

Fritz esprime il suo pensiero sulle Olimpiadi

Fritz ha parlato della vittoria dello scorso anno e del peso della riconferma.

“Sì, è stato fantastico ovviamente vincerlo l'anno scorso, ma penso che quest'anno il cambio di formato rende le cose molto più difficili per la nostra squadra. Il formato dell'anno scorso era favorevole alle squadre con molta profondità.

Quindi, sai, anche se io e Jess non giocavamo, avevamo comunque i nostri numeri 2 di cui ci eravamo molto fiduciosi in tutti gli incontri. Decisamente più dura quest’anno, ma siamo pronti a giocare” ha risposto Fritz.



Il tennista classe 1997 ha proseguito affermando: “Voglio dire, come ho detto, il formato dell'anno scorso è semplicemente migliore per il Team USA in generale, ma siamo ancora qui per vincerlo, dico che abbiamo ancora una squadra davvero ancora davvero forte.

Penso solo che vedremo molte più partite arrivare al doppio misto, ed è qualcosa in cui non molti dei giocatori, immagino, abbiano molta esperienza. Quindi, sai, la pressione si mostrerà in quei momenti e credo che saranno partite davvero emozionanti”.

Fritz si è soffermato sulle squadre che possono maggiormente mettere in difficoltà Team Usa dichiarando: “Penso che la Polonia sia davvero forte. Erano forti l’anno scorso e penso che questo formato li renda ancora più forti adesso.

Ovviamente Iga e Hubi in singolo e se riesci a vincere un singolare, è una squadra dura nel doppio misto. Hubi è un ottimo giocatore di doppio.Non vedo l’ora di affrontare De Minaur. Affrontare Demon in Australia sarà sicuramente difficile.

Sento che porta sempre molta energia e gioca davvero bene, soprattutto in questo periodo dell'anno." Infine, Fritz ha posto l’attenzione sulle Olimpiadi che si terranno quest’anno. “A dire il vero andando alle Olimpiadi, vai lì per vincere una medaglia.Sto dicendo che è per questo che vai, sarebbe bello se ci fossero più incentivi, perché l'unico incentivo che ho è provare a ottenere una medaglia” ha sottolineato il tennista classe 1997.