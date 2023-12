Darren Cahill lancia Jannik Sinner: "È pronto per vincere gli Australian Open"

© Clive Brunskill/Getty Images

Darren Cahill, coach di Jannik Sinner insieme a Simone Vagnozzi, ha parlato a tutto tondo del 22enne giocatore italiano in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il coach australiano non nasconde che l'obiettivo è vincere i tornei del Grande Slam.

A domanda specifica se sia pronto a farlo già nel 2024, Cahill ha risposto chiaro: "Può vincere un Major, già in Australia. Il fisico di Jannik è una priorità per il team: la base c’era già grazie al lavoro con Piatti, metterà su più massa procedendo per piccoli passi.

Vanno protetti legamenti, giunture, ossa. Ora si fida molto di più del suo corpo, ha meno dolori, si conosce meglio".

L'obiettivo della nuova stagione di Jannik Sinner

L'ex atleta ha parlato anche degli obiettivi della stagione dell'azzurro: "Abbiamo sempre avuto obiettivi a lunga scadenza, quindi non cambia nulla.

Vogliamo portarlo a giocare le Atp Finals da titolare, come è avvenuto nel 2023. Possibilmente migliorandolo. La cosa bella è che non c’è bisogno di motivarlo: dopo una sconfitta è sempre il primo a chiedere di tornare in campo a lavorare".

Cahill ha poi spiegato perché hanno scelto di esordire nel 2024 subito agli Australian Open, senza un evento preparatorio: "La Coppa Davis ha fatto la differenza: 5 match in più a Malaga. Abbiamo valutato di non stressare Jannik con un torneo prima di Melbourne per proteggere la sua mente e il suo corpo.

È la strategia che, nei cinque anni che l’ho allenato, ho usato con Agassi". Le Olimpiadi di Parigi saranno nel calendario: "Lo ha deciso lui e noi l’abbiamo assecondato volentieri. Rappresentare il proprio Paese ogni quattro anni, all’Olimpiade, facendo parte di una squadra nazionale è un’esperienza speciale. Si porterà via un’avventura umana importante, di grande crescita, come è successo in Coppa Davis".