Riyadh Season Tennis Cup - Carlos Alcaraz batte in rimonta Novak Djokovic

Parlare di partita "amichevole" quando ci sono i campo due campioni del calibro di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz risulta alquanto audace. Entrambi, infatti, hanno sempre dimostrato di nutrire un particolare affetto nei confronti delle vittorie e perdere - anche se in un match d'esibizione - risulta piuttosto fastidioso.

Alla Riyadh Season Tennis Cup, sul veloce indoor della Kingdom Arena, Alcaraz ha sconfitto in rimonta Djokovic con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. Lo spagnolo è partito meglio e ha subito sopreso il rivale in risposta, ma ha ceduto la battuta nel quarto game: Djokovic lo ha fulminato con una fantastica risposta di dritto.

Sul 3-3, il belgradese ha recuperato da 0-40 e messo pressione ad Alcaraz che ha disputato un pessimo gioco sotto 4-5 e chiuso con un dolorso doppio fallo.

Il fenomeno di Murcia non si è lasciato condizionare e ha cancellato gli errori brekkando in maniera immediata Djokovic nel secondo parziale.

Questa volta - a differenza di quanto accaduto nel primo - Alcaraz ha protetto il vantaggio con cura e non ha mai permesso a Djokovic di ridurre il gap. Il terzo game del set decisivo ha visto Alcaraz vincere il braccio di ferro con il serbo e portarsi nuovamente in vantaggio.

Djokovic, come accade spesso, non si è arreso facilmente e ha pareggiato i conti portandosi sul 3-3 grazie al complicato tentativo a rete dell'avversario. Nel momento clou, il dritto ha tradito Djokovic e permesso ad Alcaraz di andare a servire per l'incontro.

Il 20enne non ha sprecato la sua opportunità e ha sollevato le braccia al cielo in segno di vittoria. Djokovic e Alcaraz raggiungeranno nei prossimi giorni l'Australia per la prima parte di stagione. Il primo scenderà in campo alla United Cup e rappresenterà la Serbia; il secondo, invece, ha scelto di ripartire ufficialmente agli Australian Open.