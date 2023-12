Stefanos Tsitsipas: "Voglio vincere una medaglia olimpica e uno Slam nel 2024"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Il tennista Stefanos Tsitsipas ha vissuto un 2023 tormentato da problemi fisici che non gli hanno consentito di rendere al massimo delle proprie capacità. L’ellenico ha iniziato il 2023 conquistando la finale agli Australian Open (nell’occasione è stato sconfitto dal ventiquattro volte campione Slam Novak Djokovic,ndr.) e ha riportato un infortunio alla spalla che lo ha condizionato nei Masters 1000 di Miami e Indian Wells.

Nonostante il rendimento non all’altezza, il greco si è qualificato alle Nitto ATP Finals(ritirandosi per problemi alla schiena nel corso del secondo match contro il danese Holger Rune,ndr.) e ha conquistato il decimo titolo a livello ATP vincendo il torneo 250 di Los Cabos (Messico).

Tsitsipas rappresenterà la Grecia insieme a Maria Sakkari in United Cup cercando di migliorare la semifinale della scorsa edizione (nel 2023 l’Italia sconfisse gli ellenici,ndr.) prima di partecipare agli Australian Open per difendere la finale dello scorso anno e la sesta posizione della classifica ATP.

Stefanos Tsitsipas si esprime a The National

L’obiettivo stagionale di Tsitsipas sono le Olimpiadi che si terranno a Parigi (nell’edizione 2021 del Roland Garros l’ellenico ha perso la finale 2-0 in vantaggio contro Novak Djokovic,ndr.) e nel corso di un’intervista rilasciata a The National ha dichiarato: “Voglio ovviamente riportare una medaglia olimpica nel mio Paese, questo è un mio obiettivo.

Voglio vincere un titolo del Grande Slam,anche questo è un mio obiettivo”. Tsitsipas ha voluto sottolineare la necessità di essere in condizioni fisiche perfette per raggiungere i propri obiettivi. “Sicuramente per poter fare queste cose ho bisogno di essere in buona salute perché c'è stato un momento in questa stagione in cui alcune circostanze non mi hanno permesso di rendere al 100%; di cui sto parlando, quei momenti sono apparsi dopo gli Australian Open di quest'anno e verso la fine della stagione” ha sottolineato l’originario di Atene.

Tsitsipas si è ritirato dal torneo esibizione tenuto ad Abu Dhabi( United Tennis League) in cui era nel team Kites insieme alla compagna Paula Badosa,la bielorussa Aryna Sabalenka e il bulgaro Grigor Dimitrov ed è stato sostituito dal sudafricano Lloyd Harris.