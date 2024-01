La top 10 dei tennisti che non hanno mai vinto un torneo del Grande Slam

© Clive Brunskill/Getty Images

Chi sono i dieci migliori tennisti dell'era Open che non hanno mai vinto un torneo del Grande Slam? Premesso che queste classifiche hanno sempre un grado di discrezionalità proviamo ad elencare, non in ordine d'importanza, dieci giocatori tra i più forti nella storia del tennis che non hanno mai vinto Slam.

Tre regole base: sono presi in considerazione tennisti dell'Era Open, non sono presi in considerazione tennisti che non hanno mai giocato una finale Slam (questa regola ad esempio esclude Davydenko e Henman) e non sono considerati i giocatori ancora in attività.

In questa classifica non può non esserci Miroslav Mecir, numero 4 del mondo come best ranking e finalista allo Us Open 1986 e all'Australian Open 1989. Dopo la finale di Wimbledon 2002 persa contro Lleyton Hewitt, sembrava destinato ad una carriera decisamente superiore l'argentino David Nalbandian, arrivato al massimo al numero 3 del mondo.

Finale a Wimbledon 2002, semifinale in tutti gli altri slam e acuto su Federer alle Atp Finals del 2005. Non può non essere in questa top ten Marcelo Rios. Il giocatore cileno è l'unico ad avere raggiunto la prima posizione nella classifica mondiale senza vincere mai uno slam.

Finale persa da Korda all'Australian Open 1998. Robin Soderling rientra in questa lista. Battere Nadal al Roland Garros è titolo di merito perché è un'impresa rarissima. Due finali slam perse con Federer e Nadal al Roland Garros 2009 e 2010 per un giocatore che ha dovuto chiudere la carriera in anticipo per gli infortuni.

Non si può non inserire nell'elenco Tomas Berdych: una sola finale Slam persa nel 2010 contro Nadal a Wimbledon ma semifinale in tutti gli altri Slam.

Ecco gli altri giocatori nella top 10 di chi non ha mai vinto uno Slam

Citazione per Jo-Wilfried Tsonga che vanta come miglior risultato la finale agli Australian Open 2008 e due volte in semifinale al Roland Garros e a Wimbledon.

Menzione anche per David Ferrer, arrivato al massimo al numero 3 del mondo e finalista al Roland Garros 2013. Semifinali anche a New York e in Australia. Anche Todd Martin in lista. Due volte finalista slam: finalista all'Australian Open 1994 sconfitto da Sampras e finale allo Us Open 1999 battuto da Agassi.

E due semifinali a Wimbledon. Altro giocatore che non può non essere in lista è Henri Leconte: per il talentuoso giocatore francese unica finale al Roland Garros 1988 e semifinale a Wimbledon. Infine facendo un salto indietro nel tempo si può non citare Tom Hokker finalista nel 1968 agli US Open e semifinalista in tutti gli altri tre Slam.