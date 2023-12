L'Atp cambia la distribuzione dei punti per il 2024: novità anche negli Slam

© Mike Stobe/Getty Images

Una mini-rivoluzione in vista nel circuito maschile. Le ultime indiscrezioni che sono circolate in questi giorni sono state confermate: ci saranno dei cambiamenti in merito alla distribuzione dei punti nella stagione 2024. È questa la comunicazione resa pubblica dall'Atp Tour, che ha annunciato nel dettaglio le tabelle dei punteggi in palio per ogni categoria di tornei.

Le modifiche riguarderanno praticamente tutte le manifestazioni, dai Grandi Slam ai 250 compresi i Challenger. Fatta eccezione per il vincitore e chi si fermerà al primo turno, è previsto un aumento generale del 10% circa.

I punti nel dettaglio

Grandi Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open):

Primo turno: 10 (invariato)

Secondo turno: 50 (era 45)

Terzo turno: 100 (era 90)

Quarto turno: 200 (era 180)

Quarti di finale: 400 (era 360)

Semifinale: 800 (era 720)

Finale: 1300 (era 1200)

Vincitore: 2000

Primo turno: 10 (Solo se si tratta di un torneo esteso con tabellone a 96 giocatori, altrimenti 0)

Secondo turno: 30 in formato esteso e 10 nei tornei ridotti

Terzo turno: 50 (era 45)

Quarto turno: 100 (era 90)

Quarti di finale: 200 (in precedenza 180)

Semifinale: 400 (in precedenza 360)

Finale: 650 (in precedenza 600)

Vincitore: 1.000

Primo turno: 25 (solo nei tabelloni da 48 giocatori)

Secondo turno: 50 (era 45)

Quarti di finale: 100 (in precedenza 90)

Semifinale: 200 (prima era 180)

Finale: 330 (era 300)

Vincitore: 500

Primo turno: 13 (solo nei tornei con draw da 48 giocatori)

Secondo turno: 25 (era 20)

Quarti di finale: 50 (prima era 45)

Semifinali: 100 (era 90)

Finale: 165 (in precedenza 150)

Vincitore: 250

Ad essere penalizzate sembrerebbero essere le competizioni Challenger: infatti ci sarà una diminuzione dei punti per tutti fatta eccezione per il vincitore.