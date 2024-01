Filip Peliwo evidenzia: "Ci sono tennisti che vivono truccando le partite"

© Clive Brunskill/Getty Images

Tema di discussione nel mondo del tennis è quello relativo la remunerazione tra i protagonisti del Tour ATP e chi gioca a livello inferiore tra Challenger e ITF. Dopo l’indiano Sumit Nagal che a fine 2023 ha denunciato la propria situazione economica, di recente anche il polacco Filip Peliwo ha parlato dell’argomento nel corso di un’intervista a sport.tvp.pl.

Le interessanti parole rilasciate da Filip Peliwo

A causa di una serie di infortuni, Filip ha vissuto una stagione negativa che ne ha influenzato anche la situazione economica.

“Il saldo del mio conto in banca quest'anno è in rosso. Per fortuna avevo dei soldi risparmiati d'altri tempi, perché nel 2023 ho speso molto più di quanto ho guadagnato. Ho bisogno di alzare molto il mio livello perché se mantengo questo ranking.Sarà impossibile vivere esclusivamente della mia carriera professionale di tennista.

Se dovessi avere un infortunio grave e restassi senza soldi, prenderei in considerazione la possibilità di allenare altri tennisti e gareggiare anche io” ha rimarcato il tennista polacco. Peliwo ha espresso una propria considerazione sulle scommesse sportive e i match truccati nel tennis affermando: “Quando sono in campo vedo facilmente le persone che sono lì per scommettere.

La situazione è migliorata molto negli ultimi anni. In questa stagione ho ricevuto una proposta di sponsorizzazione un po' strana. Mi ha incoraggiato a saperne di più. Non ci ho messo molto a proporre che mi facessero vincere una partita, e in cambio mi hanno dato tra i 3.000 e i 5.000 euro.

Ho subito informato il direttore del torneo e la Tennis Integrity Unit. Sono convinto che ci siano giocatori che si guadagnano da vivere truccando le partite. Infatti quando hanno cercato di convincermi a collaborare mi hanno detto che hanno tanti tennisti da top 600 che lavorano con loro, ma penso che anche nei tornei di livello Challenger ci sono ragazzi che si lasciano corrompere.

C'è stato un grande miglioramento nell'individuazione di queste pratiche, ma direi che al massimo il 20% di chi lo fa viene catturato”. Infine,ha parlato delle offese sui social network. “Dopo ogni partita ricevo messaggi minacciosi sui social network.

Non ho mai risposto a nessuno, semplicemente blocco chi mi ha inviato quel messaggio. Non mi causa un grande stress emotivo, ma logicamente non è qualcosa che mi piace sperimentare, mi toglie energie perché dopo ogni partita devo leggere quelle cose e bloccare chi me le dice. Mi sono abituato, ma capisco che ci sono altri tennisti che hanno difficoltà a farlo” ha rimarcato Filip.