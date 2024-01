Fernando Vicente sottolinea: "Ecco cosa manca ad Andrey Rublev per vincere uno Slam"

© Julian Finney/Getty Images

Uno dei tennisti di spicco del Tour ATP è il russo Andrey Rublev. L’originario di Mosca è una presenza stabile in top 10 da anni ma non è ancora riuscito ad ottenere risultati importanti negli Slam penalizzato dalla propria emotività.

Vicente: "Ecco cosa manca a Rublev per vincere uno Slam"

Il suo coach,Fernando Vicente ha rilasciato di recente un’intervista a Tennis Majors in cui ha parlato del proprio allievo e della grande attitudine al lavoro di Andrey sottolineando: “Non è necessario motivare Andrey.

Hai figli che dicono di voler diventare tennisti e non fanno lo sforzo che devi fare tu. Con Andrey non è mai successo. Lavora duro, non c'è un solo giorno in cui vedi in allenamento: Andrey, cosa è successo? Sono due giorni che non spingi, non hai voglia di lavorare.'

Mai”. Vicente ha proseguito sottolineando il match in cui Rublev ha espresso il proprio livello massimo. "A Wimbledon contro Novak. Ha perso, ma è stata la linea che ha seguito durante la partita. Dirò anche contro Novak al Masters di Parigi, anche se a Parigi era molto stanco perché andava a dormire alle tre o alle quattro del mattino e poi giocavano alle quattro del pomeriggio.

Un’altra partita dei quarti di finale a MonteCarlo con Rafa sulla terra battuta è stata un'ottima vittoria. Ha battuto Federer, ha battuto tutti i migliori giocatori, ma per me il livello più alto è quando puoi dire questa è una bella partita anche se hai perso” ha affermato Fernando.

Andrey vanta un record particolare nei tornei del Grand Slam in quanto ha raggiunto 9 volte i quarti di finale senza mai arrivare in semifinale. Vicente a riguardo ha sottolineato cosa manca al proprio allievo per fare lo step successivo dichiarando: “La mentalità.

Evitare lo stress del voglio vincere. Tutti vogliono arrivare ai quarti o alle semifinali, ma se non capisci veramente che devi risparmiare energie e lo stress significa che non stai pensando al futuro. Bisogna crederci e poi essere umili e capire che stiamo tutti facendo lo stesso lavoro."