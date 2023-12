Classifica ATP 2023: ecco il Paese che ha più tennisti nei primi 100 del mondo

Il racconto di Simona Halep: "Non riuscivo a dormire e avevo attacchi d'ansia"

Le rivelazioni di Iga Swiatek: "Quando si è ritirata Barty non smettevo di piangere"

A tre giocatori in top 100 ci sono poi Cile e Giappone . Hanno due presenze Olanda, Repubblica Ceca, Croazia, Austria, Svizzera e Ungheria . Un giocatore solo per Grecia, Danimarca, Polonia, Norvegia, Bulgaria, Canada, Kazakistan, Cina, Portogallo, Finlandia, Brasile, Perù e Colombia .

Inutile dire che qui, anche se davanti al momento ci sono Fritz, Paul e Tiafoe, gli occhi sono puntati su Ben Shelton. Terza posizione per l' Australia che ha 8 giocatori classificati nei primi 100 del mondo. Seguono la Spagna e la Russia con 7 presenze ciascuna.

Sono ben 12 anche se la sensazione è che non ci sia ancora il giocatore di punta infatti il numero uno francese è Hugo Humbert numero 20 al mondo. Seconda posizione per gli Stati Uniti che hanno ben 10 giocatori nei primi 100 del mondo.

Terza posizione per l' Australia , sconfitta in finale di Coppa Davis dall' Italia . Vediamo cosa dicono i numeri. La Francia è il paese che al momento ha più giocatori nei primi 100 al mondo della classifica Atp.

Fine anno tempo di bilanci . E così anche nel tennis . Che cosa dicono i numeri in merito alle presenze nei primi 100 giocatori del mondo nella classifica Atp? Quale paese ha la maggiore rappresentanza numerica nell'elite del tennis? A guidare, forse non troppo a sorpresa, c'è la Francia , seguono gli Stati Uniti .

Site build with: World CMS 3.0

© 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD