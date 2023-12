United Cup - Ecco quando giocherà Novak Djokovic: tutti i match in programma

© Clive Brunskill/Getty Images

La United Cup potrà godersi la presenza del numero uno al mondo con la maglia della sua nazionale. Novak Djokovic ha annunciato nelle scorse settimane la partecipazione alla competizione a squadre miste, che aprirà praticamente l'inizio della stagione 2024 di tennis.

Nole si ritroverà all'interno della formazione serba il suo 'pupillo' Hamad Medjedovic, vincitore delle ultime Next Gen Atp Finals, lo specialista nel doppio Nikola Cacic, Olga Danilovic (con la quale avrà l'opportunità di sperimentare una partita di doppio misto?), Natalija Stevanovic e Dejana Radanovic.

Il 36enne di Belgrado e i compagni di team sono stati inseriti nel gruppo E e disputeranno le sfide dell'iniziale fase a gironi alla Rac Arena di Perth. Il 24 volte campione Slam debutterà domenica 31 dicembre, proprio l'ultimo dell'anno, dalle ore 11 contro la Cina: affronterà nel match di singolare il giovane Zhizhen Zhang.

A seguire sarà Danilovic a scontrarsi con Quinwen Zheng. Poi il doppio misto in cui si potrebbe rivedere in campo Djokovic. Martedì 2 gennaio, alle ore 4 italiane, è in programma la sfida tra Repubblica Ceca e Serbia: Novak se la dovrà vedere con Jiri Lehecka.

Il programma di tutti i match

Sono diversi gli incontri interessanti che andranno in scena in Australia. Gli Stati Uniti e la Polonia sembrano piuttosto competitivi. Hubert Hurkacz e Iga Swiatek da una parte, Taylor Fritz e Jessica Pegula dall'altra: entrambe le formazioni possono recitare un ruolo da grande protagonista nella manifestazione.

A Sydney da tenere in considerazione la Grecia di Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari, ma anche il Canada di Felix Auger-Aliassime e Leylah Fernandez: le due squadre, nello stesso raggruppamento, si incroceranno mercoledì 3 gennaio.

Ecco il programma di tutte le partite dei gironi di United Cup.