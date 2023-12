Thomas Fabbiano ripercorre la carriera: "Che ricordi con Federer, Djokovic e Nadal"

© Elsa/Getty Images

L'ex tennista italiano Thomas Fabbiano ha rilasciato un'intervista all'emittente Telebari. Il giocatore pugliese ha ripercorso la sua carriera dalle vittorie negli slam contro Tsitsipas e Thiem fino ai momenti privati vissuti con Federer, Nadal e Djokovic.

"La mia carriera – ha aperto Fabbiano – mi ha dato tante sofddisfazioni, ho giocato i tornei più importanti e gli Slam. I tre anni principali sono stati quelli tra il 2017 e il 2019: ho avuto una carriera lunga e ci ho messo tanto a fare lo step definitivo che mi è riuscito in quegli anni.

In tanti ricordano le due partite vinte con Tsitsipas a Wimbledon e contro Thiem allo Us Open. Ovviamente le ricordo con piacere e ricordo anche le partite con Wawrinka, Aliassime, Shapovalov e Zverev”. Fabbiano parla anche del tennis di oggi: "La tecnica è fondamentale ma il fisico è sempre un'arma più forte in questo momento nel tennis moderno.

Anche se io penso che la mentalità giusta fa l'80-90% del tennis".

Fabbiano e gli incontri con i tre dominatori del tennis Federer, Nadal e Djokovic

Pur non avendoli mai affrontati in partite ufficiali, Fabbiano ricorda diversi momenti vissuti a stretto contatto con Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer.

"Io non ho avuto la fortuna di poter giocare con i primi 3 del mondo in torneo, con questi grandissimi però ho avuto la fortuna di allenarmi. Sono stato chiamato a Manacor da Nadal nel 2007. Con Federer ho passato diverso tempo a Zurigo nel 2019 - dopo la sua famosa finale persa a Wimbledon contro Djokovic con i match point a favore - per preparare lo Us Open.

Con Djokovic ho passato il Natale per diversi anni a Dubai per le preparazioni. Conservo ricordi importanti e potrò raccontare a mio figlio di avere passato momenti indimenticabili con questi campioni”. In conclusione di intervista nota finale sullo stato di salute del tennis italiano: "Abbiamo visto tutti in queste ultime settimane che c'è stato un exploit incredibile tra Sinner alle Atp Finals e la Davis.

Non è una cosa momentanea ma parte dalla formazione degli allenatori e col canale Supertennis che fa vedere il tennis in tutte le case, arrivano questi frutti".