Le Next Gen Atp Finals si rinnovano: tutte le novità del 2024

© Adam Pretty/Getty Images

Le Next Gen Atp Finals cambiano pelle. Sarà una vera e propria rivoluzione quella che riguarderà il torneo organizzato annualmente per decretare il migliore talento del circuito Atp. Un appuntamento fisso quello con gli otto giocatori più promettenti, che ormai da sei anni accompagna gli appassionati come ultimo torneo della stagione.

Sei edizioni, sei campioni, alcuni dei quali entrati nell’elite del tennis mondiale: da Chung Yeon a Stefanos Tsitsipas, passando da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, fino ad arrivare agli ultimi due vincitori, l’americanoBrandon Nakashima e il serbo Hadan Medjedovic.

Se la prima novità è arrivata già da questa stagione, con il trasferimento della competizione da Milano a Jeddah, il 2024 riserverà alcuni cambiamenti che rivoluzioneranno definitivamente per sempre le finali per i talenti del tennis maschile.

Scopriamo insieme tutte le novità.

Next Gen Atp Finals: cosa cambia

La prima regola che cambierà dalla stagione 2024 sarà quella relativa all’età, con una versione sempre più “baby” del torneo: alle finali per i giovani tennisti potranno partecipare infatti soltanto i giocatori under 20, non più under 21.

Un anno in meno dunque, dalla prossima edizione giocheranno soltanto coloro i quali non avranno ancora compiuto il ventesimo anno di età. Una scelta dettata dai sempre più frequenti casi di tennisti molto giovani già al top del tennis mondiale (vedi Alcaraz e Rune, impegnati nelle Finals dei “grandi”), dando così dunque la possibilità di mettersi in mostra anche a atleti non ancora affermatosi ad alti livelli.

Seconda novità sarà quella della data: le Next Gen Finals non saranno più l’ultimo torneo dell’anno, bensì il primo appuntamento della stagione successiva. La competizione si terrà infatti, come detto, a Jeddah, dal 18 al 22 dicembre.

Una serie di cambiamenti netti, per provare a rendere più spettacolare ed appetibile una competizione che negli ultimi anni ha perso parecchio della sua attrattività iniziale.