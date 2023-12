Tsitsipas e Badosa giocano e vincono in doppio misto: "È stato bellissimo"

© Twitter Tennis Channel/fair use

Un evento che ricorderanno per diverso tempo. Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa, una delle coppie di tennisti più in voga del momento, sono scesi in campo per giocare insieme una partita di doppio misto. L'esordio in assoluto per il greco e la giocatrice spagnola è stato anche vincente: infatti, il duo è riuscito nel compito di battere Daniil Medvedev e Sofia Kenin (avversari di turno) col punteggio finale di 6-4.

Grazie a questa affermazione, 'Tsitsidosa' hanno regalato il successo al team Kites nel confronto diretto con la formazione Eagles del russo numero 3 del mondo.

Il 25enne e la 26enne sono intervenuti in un'intervista al centro del campo al termine della partita, ai microfoni di Tennis Channel.

Divertente lo scambio di parole fra i due. La ragazza iberica ha scherzato con il suo ragazzo così: "Questo era un test. O divorziamo o le cose andranno sempre meglio" è questo il commento di Badosa, ridendoci su.

Tsitsipas ha risposto spiegando l'emozione che ha vissuto mentre giocava la sfida, piuttosto particolare per lui: "È stato bellissimo. È un vero piacere condividere il campo con qualcuno che seguo da qualche anno, la mia tennista preferita".

Ecco il video diffuso sui social.

Badosa & Tsitsipas after winning their mixed doubles match



Paula: “This was the test. Either we get divorced, or this goes better & better”. 😂



Stefanos: “It’s a true pleasure to share the court with someone I’ve followed for a few years.

My favorite female tennis player” ❤ pic.twitter.com/cZuH3kkGcS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 21, 2023