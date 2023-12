World Tennis League - Le 4 squadre al via: presenti Medvedev, Swiatek e tanti altri

© Clive Brunskill/Getty Images

È tutto pronto per l'inizio della World Tennis League, la competizione a squadre che impegnerà quest'anno diverse stelle del circuito Atp e Wta in attesa dell'inizio della nuova stagione. Dal 21 al 24 dicembre si alzerà il sipario sull'Etihad Arena di Abu Dhabi, che ospiterà un evento piuttosto interessante per le squadre che si sono formate e i giocatori ai nastri di partenza.

Ecco, nel dettaglio, quali saranno gli atleti presenti durante la manifestazione divisi in 4 formazioni:

Eagles : Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Mirra Andreeva e Sofia Kenin

: Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Mirra Andreeva e Sofia Kenin Falcons : Taylor Fritz, Sumit Nagal, Elena Rybakina e Sorana Cirstea

: Taylor Fritz, Sumit Nagal, Elena Rybakina e Sorana Cirstea Hawks : Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Iga Swiatek e Caroline Garcia

: Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Iga Swiatek e Caroline Garcia Kites: Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Aryna Sabalenka e Paula Badosa

Tutti i team promettono spettacolo, anche per il format scelto.

Le compagini si affronteranno fra di loro in un round robin in cui le migliori due si qualificheranno per la finalissima prevista per domenica. Ogni confronto prevede un match di singolare maschile, uno femminile e una partita di doppio misto.

Le gare saranno di due set ciascuna, con un possibile tie-break a 10 in caso di parità. Tanti fan non vedono l'ora di vedere in campo le stelle del tennis: ci saranno il numero 3 del mondo Daniil Medvedev e le prime due della classifica Wta Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, che farà squadra niente meno che con Grigor Dimitrov e la coppia Tsitsipas-Badosa (saranno in campo nel doppio misto?).

Il programma

Le tre giornate della fase a gironi saranno divise in due turni, uno a partire dalle ore 12 italiane e l'altro dalle 15. Ecco il programma completo: