Jamie Murray raddoppia: continua a giocare ed è il nuovo direttore del Queen's

Jamie Murray sarà il direttore del torneo Queen's Club Championships del prossimo anno. Murray sarà alla guida dello storico torneo di preparazione a Wimbledon che si terrà dal 17 al 23 giugno. Ad ufficializzarlo è la LTA, Lawn Tennis Association ovvero l'organo di governo nazionale del tennis in Gran Bretagna.

La LTA in una nota ha scritto: "Siamo lieti di confermare che Jamie Murray diventerà direttore del torneo dei Campionati Cinch a partire dal 2024". Jamie Murray, nato il 13 febbraio 1986, ha 37 anni ed è fratello maggiore di Andy.

Murray continuerà a giocare nell'ATP Tour anche nel 2024 principalmente in doppio, ma ovviamente non gareggerà durante la settimana dei campionati e la settimana precedente per finalizzare i preparativi per il torneo.

Le parole di Murray: “È un vero onore avere questa opportunità da parte della LTA”

Murray ha affermato che "è un vero onore avere questa opportunità da parte della LTA, di lavorare su un torneo così prestigioso e apprezzato con il team dell’evento durante l’anno, supportando lo sviluppo e la crescita dei Campionati cinch.

Come molti sanno, ho un genuino interesse negli aspetti economici degli eventi sportivi, e voglio assicurarmi di garantire la migliore possibile esperienza per i giocatori e per i tifosi". Il direttore del settore digitale ed eventi della LTA, Chris Pollard, si è detto lieto di dare il benvenuto a Jamie nel ruolo di direttore del torneo al Queen's.

"Jamie ha dimostrato una grande passione e attitudine per la gestione dei tornei di tennis negli ultimi anni e la sua conoscenza del gioco ai massimi livelli nell'ATP Tour da quasi due decenni, contribuirà a garantire che il torneo rimanga uno dei più prestigiosi nel mondo.

Ci impegniamo a supportare i giocatori britannici che desiderano esplorare ruoli fuori dal campo come parte del loro sviluppo".