Calendario ATP 2024: le date di tutti i tornei dalle Olimpiadi alle Finals

Vediamo cosa riserva il dopo Wimbledon nel calendario Atp 2024. Si parte con 4 tornei nella settimana del 15 luglio: in campo ad Amburgo (ATP 500, terra battuta), Bastad (250, terra battuta), Gstaad (250, terra) e Newport (250, erba).

Si gioca poi ad Atlanta (250, cemento), Kitzbuhel (250, terra battuta) e Umago (Atp 250, terra battuta) dal 22 al 28 luglio. Il torneo Olimpico di Parigi al Roland Garros scatta il 27 luglio con finale il 4 agosto mentre negli Stati Uniti, in contemporanea, sul cemento si gioca l'Atp 500 di Washington.

Consolidato il calendario degli altri tornei sul cemento nordamericano: dal 6 all'11 agosto c'è il 1000 canadese che nella consueta turnazione con Toronto quest'anno si gioca a Montreal. Dal 12 al 18 agosto c'è il Master 1000 di Cincinnati, dal 18 al 24 agosto il 250 di Winston Salem fino ad arrivare al quarto slam stagionale, l'Us Open a New York al via il 26 agosto.

Finale l'8 settembre. Settembre è anche tempo di Coppa Davis con le Finals Group stage in diverse città nella settimana dal 10 al 15 settembre.

Le date delle Atp Finals 2024 di Torino

Si apre poi la parte asiatica della stagione sul cemento: dal 18 al 24 settembre ci sono gli Atp 250 di Zhuhai e Chengdu in Cina e fa eccezione solo tra il 20 e il 22 settembre a Berlino la Laver Cup 2024.

Si continua dal 25 settembre con i tornei 500 di Tokyo e Pechino, finali il 1 ottobre. Questa parte di stagione si chiude con il 1000 di Shanghai dal 2 al 13 ottobre. Dal 14 ottobre il tennis torna in Europa con solo un paio di eccezioni.

In campo a Anversa, Almaty e Stoccolma per tre Atp 250 indoor. Dal 21 al 27 ottobre in campo a Basilea e Vienna per i due tradizionali ATP 500 sempre al coperto. Dal 28 ottobre infine l'ultimo Master 1000 di stagione a Parigi Bercy con finale il 3 novembre.

Dal 4 al 9 novembre gli Atp 250 indoor di Metz e Gijon. Appuntamento infine con le Atp Finals di Torino dal 10 al 17 novembre. Segue la settimana successiva dal 20 al 24 novembre la fase finale di Coppa Davis. Appuntamento finale con le Next Gen Atp Finals ancora a Gedda che slittano avanti nel calendario rispetto a questa stagione visto che si tengono dal 18 al 22 dicembre 2024.