Calendario ATP 2024: le date di tutti i tornei dagli Australian Open a Wimbledon

Analizziamo il Calendario Atp 2024 con le date di tutti i tornei. La stagione del tennis parte sul cemento all'aperto come da tradizione di gennaio in Oceania con la sola eccezione di un torneo 250 che si disputa nella prima settimana dell'anno sempre sul cemento a Hong Kong.

Per il resto dal 29 dicembre c'è la United Cup a Perth e Sydney e torna l'Atp 250 di Brisbane. Nella settimana dall'8 al 13 gennaio ci sono due tornei 250 a Adelaide e Auckland. Il piatto forte di gennaio è ovviamente il primo torneo del Grande Slam della stagione, gli Australian Open a Melbourne dal 14 al 28 gennaio.

Dal 29 gennaio al 4 febbraio ci sarà poi il primo torneo dell'anno in Europa: un 250 sul veloce indoor a Montpellier mentre iniziano in quel fine settimana anche le qualificazioni di Coppa Davis. Febbraio è un mese in cui tradizionalmente il circuito Atp si divide in tre.

La settimana dal 5 all'11 febbraio ci sono 3 ATP 250: sulla terra battuta a Cordoba mentre si gioca indoor a Dallas e Marsiglia. Nella settimana dal 12 al 18 febbraio la gira sudamericana fa tappa sul rosso di Buenos Aires (250) mentre in Europa si gioca a Rotterdam (ATP 500) e negli Stati Uniti a Delray Beach (250).

Dal 19 al 25 febbraio in campo in Brasile sulla terra di Rio De Janeiro (ATP 500) e sul cemento a Doha (250) e Los Cabos (250). Dal 26 febbraio al 3 marzo ci sono i 500 di Acapulco e Dubai sul cemento e il 250 di Santiago del Cile sulla terra battuta.

Le date dei tornei da Indian Wells a Wimbledon

Due soli tornei sul cemento all'aperto in tutto il mese di marzo: si gioca dal 6 al 17 a Indian Wells per il primo 1000 della stagione e dal 20 al 31 marzo a Miami per il secondo Master 1000 del 2024.

Aprile apre la stagione sulla terra battuta europea: in campo dal 1° aprile per tre 250 a Estoril, Marrakech e Houston. Dal 7 aprile primo Master 1000 sulla terra battuta a Montecarlo con finale il 14 aprile. Tre tornei nella settimana dal 15 al 21 aprile.

Si gioca a l'Atp 500 di Barcellona mentre si giocano due 250 a Monaco e Bucarest. Dal 24 aprile Master 1000 a Madrid con finale il 5 maggio. Dall'8 maggio appuntamento a Roma per gli Internazionali d'Italia con finale il 19 maggio.

Nella settimana del 20 maggio due tornei 250 a Ginevra e Lione prima del Roland Garros, secondo torneo del Grande Slam della stagione al via il 26 maggio. Finale a Parigi domenica 9 giugno. A giugno si va poi tradizionalmente sull'erba: dal 10 al 16 ci sono i 250 di 'S-Hertogenbosch e Stoccarda.

Dal 17 al 23 giugno i tornei 500 del Queen's e di Halle e dal 23 al 29 giugno i tornei di Mallorca e Eastbourne. Appuntamento principale a Wimbledon per il terzo torneo del Grande Slam stagionale dal 1 luglio con finale domenica 14 luglio.