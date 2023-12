UTS London - Andrey Rublev è una furia: dita in faccia all'arbitro per un malinteso

© Julian Finney/Getty Images

Andrey Rublev ha perso completamente le staffe durante la finale dell'Ultimate Tennis Showdown, il torneo di esibizione creato dal coach francese Patrick Mouratoglou che sta tenendo impegnati alcuni dei tennisti di prima fascia del circuito maggiore Atp.

Il tennista russo è andato su tutte le furie per una non assegnazione da parte del giudice di sedia che lo ha penalizzato nel corso della partita contro il britannico Jack Draper. Il nativo di Mosca aveva chiesto di giocarsi il 'punto triplo' e quindi portarsi a quota 13: il giocatore 26enne ha conquistato lo scambio ma ha alla fine ottenuto un solo punto a causa di un malinteso con l'arbitro, che non si era accorto della sua richiesta.

A quel punto Andrey si è avvicinato 'minacciosamente' al giudice di sedia, facendogli il segno del '3' con le dita. Non un gran gesto del russo, che è stato molto criticato dagli appassionati sui social appena il video è cominciato a circolare sui social.

La competizione si basa però su regole decisamente diverse rispetto a quelle a cui tutti si sono abituati: infatti, Rublev non è stato squalificato. Ecco il video di quanto accaduto in campo.

Incredible moment!

😶



After several minutes of confusion over a misunderstanding about the announcement of a 3-point card, Rublo goes to the referee to make it clear that he wants to use it again 😬 #UTSLondon #UTSGrandFinal pic.twitter.com/iLJ8Qk1Adq — UTS Tour - London (Dec15-17) (@uts_tour_) December 17, 2023