Atp Finals 2024 - Torino già da record: venduti biglietti per quasi 2 milioni di euro

Lo si può certamente chiamare effetto Jannik Sinner. Dopo appena un giorno dall'avvio della vendita libera dei biglietti per l'edizione 2024 delle Atp Finals di Torino, sono stati venduti talmente tanti biglietti da arrivare ad un incasso di quasi due milioni di euro.

1.841.000 euro di incasso per la precisione. Di certo le vittorie in serie di Sinner (poi sconfitto in finale da Novak Djokovic) nell'edizione giocatasi un mese fa a Torino e il successo dell'Italia, sempre trascinata da Sinner, in Coppa Davis a Malaga hanno ulteriormente incrementato l'interesse per questo sport nel nostro paese.

Con anche le dirette in chiaro sui principali canali Rai che hanno fatto la loro parte e hanno accresciuto a dismisura la popolarità di Sinner e del tennis in generale.

L'edizione 2024 delle Atp Finals si giocherà a Torino dal 10 al 17 novembre 2024

Mancano 11 mesi alla prossima edizione delle Atp Finals ma l'entusiasmo per Sinner e per il tennis nel nostro paese non si esaurisce e la vendita dei biglietti procede a gonfie vele.

Quasi due milioni di euro di biglietti venduti in pochissime ore: se si dovesse continuare a questo ritmo potrebbero bastare poche settimane per vedere riempirsi il PalaAlpitour di Torino per una manifestazione che ospita ogni anno i migliori otto tennisti e le migliori otto coppie del doppio.

L’obiettivo per il 2024 è migliorare il grande successo di quest’anno, quando si sono registrati oltre 174.000 spettatori complessivi e 15 sessioni sono andate sold-out. Ricordiamo che le Atp Finals si svolgeranno a Torino come da contratto attuale almeno fino al 2025 ma naturalmente il nostro paese cercherà di provare a conservare l'organizzazione di questo torneo anche negli anni successivi.

Di recente anche il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi si è detto estremamente soddisfatto di come vengono organizzate le Finals a Torino e non ha escluso la possibilità che vengano assegnate al capoluogo piemontese anche dopo la scadenza dell'accordo fino al 2025.