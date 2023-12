Rublev sullo sfogo con arbitro e supervisor: "Avrei dovuto reagire in modo diverso"

Davydenko avverte Jannik Sinner: "Per essere come Novak Djokovic deve..."

"Il momento è stato molto emozionante – ha detto Rublev - e forse avrei dovuto reagire in modo diverso, ma sono rimasto solo deluso. Quando corri per ogni punto, scambi lunghi, una partita molto intensa, il battito cardiaco è molto alto e poi succede questa situazione, ti senti molto deluso e tutto il tuo lavoro è stato inutile".

L'arbitro non aveva compreso la sua richiesta prima della disputa del punto. Riflettendo poi sull'incidente, Rublev ha affermato di non essere soddisfatto del suo comportamento e di essere stato semplicemente preso dalla foga del momento.

Rublev-Rune era la semifinale dell'evento UTS: Rublev nel secondo quarto Rublev era 8-10 sotto e ha segnalato all'arbitro di sedia di volere usare la sua carta bonus, prevista dal regolamento della manifestazione, che gli avrebbe fatto guadagnare tre punti per il punto successivo vinto e in questo modo andare avanti 11-10.

Giudice di sedia "reo" di non avere compreso che Rublev aveva chiesto di potere giocare un punto jolly che vale tre punti normali nella particolare formula di questo torneo esibizione. Rublev dopo essersi infuriato col giudice di sedia ha proseguito il suo sfogo con il supervisor.

Il giocatore russo Andrey Rublev nella recente partita dell' Ultimate Tennis Showdown è stato protagonista di un nuovo momento di forte nervosismo in campo. Quel nervosismo che ha caratterizzato molte sue prestazioni anche nelle competizioni ufficiali.

Site build with: World CMS 3.0

© 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD