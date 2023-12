Holger Rune esalta Jack Draper: "Se gioca in questo modo... "

© Julian Finney/Getty Images

In questi giorni a Londra si è tenuto un torneo di esibizione che ha visto coinvolti diversi tennisti di spicco, tra cui il danese Holger Rune, il russo Andrey Rublev e il norvegese 2 volte finalista del Roland Garros Casper Ruud.

A vincere il torneo è stato però il britannico Jack Draper che ha vissuto un 2023 tormentato da problemi fisici che non gli hanno consentito di ottenere i risultati conquistati l’anno precedente.

In finale, Jack Draper ha sconfitto il danese e numero 8 della classifica ATP Holger Rune. Il campione del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022 non ha perso occasione di complimentarsi con il next gen originario di Sutton sottolineando il livello tenuto dal britannico nell’ultimo atto del torneo.

Rune e Ruud entusiasti del gioco di Draper

Rune ha dichiarato: “Ha giocato molto bene. Penso che a volte giocasse un po' fuori di testa. Complimenti a lui, ha giocato un grande tennis. Se gioca in questo modo può sicuramente entrare nella top 15, e perché no anche nella top 10.

Ma non è farlo solo per una settimana, devi farlo più volte di seguito. Vedremo. Ha un ottimo servizio”.

Draper è conosciuto per lo stile di gioco aggressivo basato su un gran servizio e un dritto esplosivo oltre alla capacità di giocare bene a rete avendo sempre un’ottima posizione nei pressi della stessa ma i problemi fisici che lo tormentano non gli hanno consentito di fare l’exploit definitivo.

Di Draper ha parlato anche il tennista norvegese Casper Ruud presente al torneo londinese. Casper ha rimarcato le grandi doti tennistiche di Jack ed il suo gioco affermando: “Ha un potenziale enorme. L'ho già visto, non solo oggi.

Guardandolo in TV, ho sempre pensato che questo ragazzo sappia giocare, diventerà un buon giocatore”.

Il tennista originario di Sutton parteciperà agli Australian Open in cerca di riscatto dall’edizione 2023 in cui perse al primo turno contro il campione in carica Rafael Nadal.