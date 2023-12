Monfils ottimista dopo l'infortunio alla caviglia: "Pochi giorni e andrà tutto bene"

© Julian Finney/Getty Images

Gael Monfils nei giorni scorsi è stato protagonista di un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a fermarsi nel corso di un match di esibizione contro il tennista britannico Jack Draper. Il giocatore francese stava giocando nell'ambito del torneo Ultimate Tennis Showdown e, durante uno scambio dalla linea di fondo, ha appoggiato in malo modo il piede destro dopo l’esecuzione di un dritto e si è lasciato cadere.

Monfils ha provato a proseguire il match ma si è dovuto arrendere pochi minuti dopo. Ma ora sembrano arrivare delle buone notizie legate alla sua distorsione che non sembra essere così grave. Monfils ha dichiarato infatti che la problematica non sembra essere così seria come in una prima fase si era temuto: "Qualche giorno di riposo – ha detto il tennista transalpino in mixed zone e nelle parole riportate da Tennis Majors - e tutto andrà bene".

L'uscita zoppicante dal campo del trentasettenne giocatore francese aveva preoccupato ma le parole di Monfils lasciano pensare che la sosta forzata fuori dal circuito non dovrebbe essere troppo lunga.

Monfils: "Dovrò fare una Risonanza Magnetica di Follow-up"

Monfils ha aggiunto che a meno di due settimane dal via della stagione 2024 del tennis non c'è da preoccuparsi per le sue condizioni.

"Dovrò ancora fare una Risonanza Magnetica di Follow-up" ma ha espresso sensazioni ottimistiche sullo stato della sua caviglia. "È sempre fastidioso quando ti infortuni in un torneo e non hai la possibilità di poter tornare a giocare subito - ha detto Monfils.

Ho una distorsione di primo grado, sto prendendo antinfiammatori. Ho messo molto ghiaccio, ho fatto l'agopuntura. Non penso che sia una cosa troppo grave, qualche giorno di riposo e staremo bene". La sua situazione andrà monitorata nei prossimi giorni visto che si tratta di un giocatore che ha avuto diversi infortuni anche gravi nella sua carriera ma che è stato anche protagonista di ritorni importanti come quello che lo ha portato a vincere a sorpresa qualche settimana fa l'Atp 250 di Stoccolma.