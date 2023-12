Entry list ATP 250 Auckland - Shelton e Auger-Aliassime al via. In campo anche Fils

© Koji Watanabe/Getty Images

Due eventi si giocheranno nella settimana che precede gli Australian Open: i tornei di Adelaide e Auckland. Quest'ultimo potrà contare sulla presenza di due giovani molto interessanti che hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque anche nel circuito maggiore. Ben Shelton ha disputato la sua prima stagione nel mondo dei "grandi" e ha stupito tutti raggiungendo i quarti di finale agli Australian Open e le semifinali agli US Open.

L'americano ha anche aggiunto in bacheca il primo titolo ATP trionfando a Tokyo. L'altra giovane stella del Tour porta il nome e il cognome di Arthur Fils. Il francese è arrivato a un solo passo dalla vittoria alle Next Gen ATP Finals, ma si è arreso in finale a uno straordinario Hamad Medjedovic.

L'entry list del torneo ATP 250 di Auckland

La testa di serie numero due ad Auckland sarà Cameron Norrie. Il britannico ha decisamente deluso le aspettative nel 2023 e dovrà riscattare una stagione in cui ha vissuto troppi alti e bassi.

A seguire Francisco Cerundolo, Adrian Mannarino e Jan-Lennard Struff. Il tedesco ha ricevuto il Comeback Player of the Year agli ATP Awards. Anche Felix Auger-Aliassime sarà chiamato a rialzare la testa dopo un 2023 molto negativo.

Gli infortuni gli hanno sicuramente reso la vita complicata, ma ci si aspetta sempre di più da un tennista del suo calibro. L'entry list completa

Ben Shelton Cameron Norrie Francisco Cerundolo Adrian Mannarino Jan-Lennard Struff Felix Auger-Aliassime Christopher Eubanks Arthur Fils

Sebastian Ofner

Max Purcell

Botic van de Zandschulp

J.J. Wolf

Daniel Altmaier

Roberto Bautista Agut

Marcos Giron

Aleksandar Vukic

Roberto Carballes Baena

Fabian Marozsan

Nuno Borges

Emil Ruusuvuori

Borna Gojo

Benjamin Bonzi

Gael Monfils

Taro Daniel

Richard Gasquet

Dominik Koepfer

Tomas Machac

Thiago Seyboth Wild

Bernabe Zapata Miralles

