Entry list ATP 250 Adelaide - Paul e Jarry guidano il seeding. Tre italiani presenti

© Mackenzie Sweetnam/Getty Images

Sarà la seconda settimana del 2024 ad ospitare il torneo ATP 250 di Adelaide, in programma nello specifico dall'8 al 14 gennaio. L'evento australiano è stato suddiviso in due tornei nel 2023: il primo ha visto trionfare Novak Djokovic in finale annullando un match point a Sebastian Korda; il secondo Soonwoo Kwon ai danni di Roberto Bautista Agut.

A guidare il seeding nell'unica edizione che si disputerà nel 2024 saranno Tommy Paul e Nicolas Jarry. Ugo Humbert e Tallon Griekspoor, invece, entreranno nel torneo come teste di serie numero tre e quattro.

L'entry list del torneo ATP 250 di Adelaide: tre azzurri nel main draw

Tre italiani popoleranno il tabellone principale del torneo di Adelaide.

Si tratta di Lorenzo Musetti - il sesto giocatore con la classifica più alta - Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Il talento di Carrara sarà impegnato prima ad Hong Kong e cercherà di partire con il piede giusto per allontanare la crisi di risultati che lo ha colpito a fine 2023.

Arnaldi, da parte sua, ha scelto Brisbane per aprire le danze; mentre Sonego rappresenterà l'Italia alla United Cup.

L'entry list completa

Tommy Paul Nicolas Jarry Ugo Humbert Tallon Griekspoor Sebastian Korda Lorenzo Musetti Sebastian Baez Tomas Martin Etcheverry

Jiri Lehecka

Alexander Bublik

Daniel Evans

Roman Safiullin

Alexei Popyrin

Mackenzie McDonald

Matteo Arnaldi

Lorenzo Sonego

Yoshihito Nishioka

Alexander Shevchenko

Reilly Opelka (PR)

Yannick Hanfmann

Dusan Lajovic

Miomir Kecmanovic

Jordan Thompson

Marton Fucsovics

Jack Draper

Thanasi Kokkinakis

Pavel Kotov

Christopher O’Connell

Emil Ruusuvuori

ALTERNATES