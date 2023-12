Andrea Arnaboldi si ritira: "È stata una scuola di vita"

Camporese e la vittoria dell'Italia: "Non è stata un'impresa. Non è la vera Davis"

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram il tennista milanese ha annunciato il ritiro scrivendo: “È stata una scuola di vita, infinitamente grato a questo sport – ha detto Arnaboldi nel suo post di commiato su Instagram – Si chiude un capitolo importante e se ne apre uno nuovo, ricco di progetti e con la voglia di trasmettere tutta l’esperienza acquisita. Ringrazio tutte le persone che hanno avuto modo di condividere con me questo bellissimo percorso”.

Inoltre,ha raggiunto il primo turno a Wimbledon nell’edizione 2019 prima di essere sconfitto dal big server croato Ivo Karlovic in tre set con il punteggio di 6-4 6-4 7-6. Nella stagione 2023 Arnaboldi ha giocato 38 partite vincendone 16 ed è fermo dal mese di agosto, mentre nel corso del 2022 ha subito una serie di problemi alla schiena che ne hanno influenzato la classifica e il rendimento.

Arnaboldi ha raggiunto il suo best ranking nel 2015 portandosi alla 153esima posizione.

Il 2023 ha segnato la conclusione della carriera sportiva del milanese Andrea Arnaboldi. Il tennista trentacinquenne ha annunciato il proprio ritiro dopo venti anni di partecipazioni a competizioni agonistiche. Il tennista originario di Milano vanta 16 finali a livello ITF in cui è riuscito a trionfare 7 volte (ultimo titolo conquistato nel 2013 nel torneo di Sassuolo,ndr.) e due finali Challenger a Portorose (Slovenia) - sconfitto dal francese Constant Lestienne nel 2018 - e a Forlì, dove si è arreso al russo Pavel Kotov nel dicembre 2021.

