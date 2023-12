Bublik e il rapporto con gli altri tennisti: "Non siamo una grande famiglia"

© Julian Finney/Getty Images

Uno dei tennisti più spettacolari da vedere in campo è senza dubbio il kazako Alexander Bublik. Nel 2023 il tennista originario di Gatcina(Russia) ma con passaporto kazako ha trionfato nell’ATP 500 di Halle (Germania) su erba e nel torneo 250 di Anversa in condizioni di cemento indoor, oltre ad aver raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon.

Bublik confessa: "Se la mia carriera finisse oggi non mi rimprovererei assolutamente"

L’attuale numero 32 della classifica ATP ha rilasciato un’intervista al quotidiano Championat.com. Bublik ha parlato innanzitutto della propria stagione e della volontà di conquistare tornei e vittorie sottolineando: “Voglio sempre vincere, ma nel tennis non puoi mai prevedere quando potrai esprimere il tuo miglior livello.

Puoi allenarti molto bene, ma il giorno della partita c'è qualcosa a livello personale che ti confonde e è impossibile da ottenere. La differenza tra i primi 5 o i primi 10 rispetto agli altri è che loro sono capaci di vincere le partite senza avere una buona giornata, ma io ho molti problemi con questo.

È difficile per me vincere le partite se non ho un buon feeling, ma quest'anno ho lavorato molto duramente e sono riuscito a fare grandi prestazioni in diverse settimane. Curiosamente, quelle belle settimane sono arrivate dopo altre in cui ho giocato male, o addirittura non ho gareggiato affatto”.

Alexander ha proseguito soffermandosi sul proprio lavoro e cosa rappresenti essere un tennista. “È un gioco, una parte importante della mia vita e un sogno che da bambino diventa realtà. Forse la gente pensa che non volessi questo, ma da bambino mi guardavo allo specchio e mi vedevo gareggiare in grandi stadi.

Mi fa venire la pelle d'oca. Mi rendo conto che ce l'ho fatta. Se la mia carriera finisse oggi non mi rimprovererei assolutamente, me ne andrei con un sorriso perché non ho niente da dimostrare a nessuno. Molte persone si scandalizzavano anni fa per le cose che ho detto, ma adesso loro mi capiscono molto meglio, anche perché mi sono evoluto.

Solo uno stupido non è capace di cambiare idea e io ho capito da un anno e mezzo che amo il tennis e che sto vivendo un sogno” ha dichiarato il numero 32 della classifica ATP. Sul rapporto con gli altri tennisti ha infine spiegato: "Non siamo una grande famiglia.

È molto difficile essere amico di qualcuno che dovrai affrontare. Ho imparato a perdere con più dignità. Posso insultarmi, rompere la racchetta e fare cose stupide, ma cerco sempre di non mancare di rispetto all'avversario.

Poi ci sono un sacco di cose strane in giro: adesso li chiamano giochi mentali. Ma i cattivi sono quelli che rompono le racchette, non quelli che fermano il gioco per chiedere un medical time out senza avere un vero infortunio" .