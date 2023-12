Mouratoglou: "Chi rompe le racchette lo fa per sentirsi odiato e giocare meglio"

© getty images

L'allenatore francese Patrick Mouratoglu non è nuovo a prese di posizione destinate a creare dibattito. Il coach in un video sui suoi profili social ha voluto analizzare che cosa significhi rompere la racchetta per un tennista e ha cercato di dare la sua chiave di lettura a chi commette questo gesto.

Mouratoglou, senza citare nel video nessun esempio di giocatore anche se molti hanno pensato a un chiaro riferimento a Novak Djokovic, ha spiegato che a suo avviso "rompere la racchetta durante un match è un atto forte ma niente è casuale e il fine giustifica i mezzi".

In concreto evidenzia il fatto che non sia frutto di nervi incontrollabili o disconnessione mentale ma "chi rompe la racchetta in campo lo fa in maniera perfettamente consapevole delle reazioni che ci saranno al proprio gesto.

Ma lo si fa in quanto si ritiene che si tratti di un'ottima strategia per vincere le partite".

Mouratoglou: "Se è quello che credono darà loro maggiori possibilità di vincere quella partita, lo fanno"

Il coach afferma che ci sono tennisti estremamente competitivi che si concentrano esclusivamente sulla vittoria, che viene prima di ogni altra cosa.

"Ci sono tennisti – spiega - che si dicono pentiti di avere distrutto una racchetta ma non è cosi. Perché sono perfettamente consapevoli che quel gesto era necessario per vincere la partita". Per Mouratoglou "fare quel movimento con così tanta potenza libera dallo stress e dalle pressioni che si possono avere, ma serve anche a mettere in campo la rabbia necessaria per lottare contro le avversità.

Quando i giocatori lo commettono sanno chiaramente che dalle tribune prenderanno male quel gesto e saranno contro di loro, ma lo fanno perché hanno bisogno di sentirsi odiati per alzare il livello di gioco. Sicuramente non è il modo ideale, non trasmette una buona immagine e non è una cosa esemplare per giovani, ma se è quello che credono darà loro maggiori possibilità di vincere quella partita, lo fanno".