Brutto infortunio per Gael Monfils durante un'esibizione: le sue condizioni

© Julian Finney/Getty Images

Una brutta tegola per Gael Monfils. Il tennista francese si è fermato nel corso di un match di esibizione del torneo Ultimate Tennis Showdown, rimediando una distorsione alla caviglia che dovrà con ogni probabilità essere monitorata nei prossimi giorni per comprendere l'entità dell'infortunio.

Una pessima notizia per il 37enne, che ha abbandonato la partita che stava disputando contro il britannico Jack Draper. Non è escluso in questo momento che il giocatore parigino sia costretto a restare per un po' ai box per recuperare del tutto: il numero 74 del ranking mondiale Atp era molto motivato e aveva tutta l'intenzione di effettuare una buonissima preparazione fisica e atletica nel mese di dicembre per farsi trovare pronto ai primi impegni ufficiali della nuova stagione.

Dopo i tanti recenti problemi, un altro inconveniente potrebbe cambiare completamente i piani di Monfils per l'inizio dell'annata 2024. La competizione che si sta disputando a Londra potrebbe così perdere uno degli otto protagonisti: presenti a questa manifestazione Draper, Alexander Bublik e Holger Rune (che insieme a Gael compongono il gruppo B), Andrey Rublev, Casper Ruud, Diego Schwartzman e Benoit Paire (inseriti nel girone A).

Le parole di Monfils

In una recente intervista rilasciata a The Independent, il francese ha dichiarato: "Sono stato super fortunato nella mia carriera. Sarebbe difficile dire di provare rimpianti, ma forse avrei potuto divertirmi ancora di più.

È semplicemente pazzesco, a dire il vero, continuare a giocare. Non ho nulla da dimostrare. Dico sempre che Parigi è magica e, ovviamente, è un posto speciale. Se riuscissi a qualificarmi per le Olimpiadi sarebbe fantastico, per il resto vedremo cosa succederà" ha dichiarato. Ci si augura che l'infortunio subìto dal transalpino non sia assolutamente nulla di grave.