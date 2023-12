Eletti i migliori tornei Atp e Wta del 2023: ecco le scelte dei tennisti

Davydenko non si fida ancora di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune

Novak Djokovic nominato per l’ottava volta ITF World Champion: è record

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz, ancora un match nel 2023: spunta la data

Camporese e la vittoria dell'Italia: "Non è stata un'impresa. Non è la vera Davis"

Dello stesso avvico lo storico torneo del Queen's: "Siamo assolutamente lieti di essere stati votati dai giocatori anche quest’anno. La Lta è molto orgogliosa di migliorare continuamente l'esperienza dei tennisti che prendono parte al torneo e questo premio è il riconoscimento del duro lavoro del team eventi Lta e del modo collaborativo con cui lavorano con il club del Queen's, l'Atp e una serie di altri sponsor e fornitori per offrire un evento di livello mondiale" ha dichiarato Chris Pollard, direttore digitale, tecnologia ed eventi della competizione.

"Siamo onorati di vedere i giocatori votare ancora una volta Indian Wells come la loro tappa preferita dell'anno per il livello 1000" ha affermato il direttore del torneo Tommy Haas ai microfoni dell'Atp Tour. "Questo premio riflette il supporto dedicato di tutto il nostro meraviglioso staff del torneo, volontari, fan e tanti altri che danno vita al Bnp Paribas Open ogni anno e contribuiscono al successo duraturo del nostro evento unico nel suo genere".

Tanta soddisfazione per il Bnp Paribas Open, che ha ricevuto tanti apprezzamenti sia dagli atleti uomini che dalle atlete donne. Il campo ha registrato la vittoria finale di Carlos Alcaraz ed Elena Rybakina, al termine di due settimane piuttosto avvincenti.

I Wta Awards sono andati sempre a Indian Wells per la categoria 1000, Charleston (500) e Cluj-Napoca (250). I giocatori si sono concentrati soprattutto sull'ospitalità e sull'organizzazione dell'evento, oltre a un'altra serie di parametri.

