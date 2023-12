United Cup - Ecco quando debutterà l'Italia di Sonego e Paolini: pericolo Zverev

Davydenko non si fida ancora di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune

Al termine dei due singolari, come di consueto, il doppio misto. La vincente del girone troverà ai quarti di finale la prima classificata del gruppo F, composto da Croazia, Paesi Bassi e Norvegia. Se l'Italia dovesse essere ipoteticamente la miglior seconda, passerebbe il turno e incrocerebbe la migliore del gruppo B (una tra Grecia, Canada e Cile).

In chiusura di giornata il doppio misto. Mercoledì 3 gennaio il ritorno in campo degli azzurri contro la squadra transalpina. Nella notte italiana, dall'1:30, si comincerà con la partita fra Mannarino e Sonego, mentre segue Paolini contro Garcia.

A partire dalle 8:30 (ora italiana) saranno Jasmine Paolini e Angelique Kerber ad aprire il programma del confronto molto interessante. La 35enne di Brema tornerà ufficialmente a competere dopo la gravidanza. A seguire, non prima delle 10, l'incontro tra il torinese Lorenzo Sonego e Alexander Zverev.

Si partirà sabato 30 dicembre con la compagine azzurra subito in campo per dare battaglia ai tedeschi.

Si avvicina l'inizio ufficiale della stagione 2024 di tennis. Sarà la United Cup, una competizione a squadre mista, ad aprire l'anno in entrambi i circuiti Atp e Wta. Da diversi giorni è già noto il calendario delle gare che tutte le squadre partecipanti alla manifestazione dovranno affrontare nella fase a gironi, con l'obiettivo di superare il turno iniziale e avanzare alla fase successiva.

