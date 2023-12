Félix Auger-Aliassime premiato dall'Atp per l'impegno umanitario: ecco la motivazione

© Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup

A Félix Auger-Aliassime è stato assegnato, nell'ambito dei premi ATP 2023, l'Arthur Ashe Humanitarian Award. Un riconoscimento che gli viene concesso per l'impegno umanitario. E il giocatore canadese in un lungo intervento sul sito dell'Atp si dichiara molto felice.

"Quando mi è stato detto che avrei ricevuto l’Arthur Ashe Humanitarian Award 2023 – apre il suo intervento Auger Aliassime - sono rimasto piacevolmente sorpreso. È stata una notizia fantastica. Sono felice di essere riconosciuto non solo per quello che faccio come tennista, ma come persona.

Mio padre, Sam, è cresciuto in Togo, un paese nel quale non aveva molte opportunità di istruzione o accesso allo sport. Da quando si è trasferito in Canada, è stato sempre importante per lui restituire qualcosa alla sua famiglia e alle altre persone che conosceva in Togo.

Raccontava sempre alla nostra famiglia storie del tempo trascorso lì e della mancanza di risorse con cui le famiglie lottano. Ovviamente quando sei un bambino non capisci veramente".

L'impegno di Auger Aliassime per aiutare i bambini del Togo

"Dal 2020 – prosegue il vincitore del torneo di Basilea 2023 - collaboro con BNP Paribas nel programma #FAAPointsForChange.

Per ogni punto vinto dall'inizio della stagione 2020, 20 dollari sono stati donati a EduChange, creato dalla ONG CARE, per aiutare i bambini nella regione di Kara in Togo. I fondi hanno contribuito a creare gruppi di sostegno educativo, fornito kit scolastici e formazione professionale, fornito materiale didattico per le scuole e altro ancora per proteggere i bambini e consentire loro l’accesso all’istruzione e allo sport.

Quasi 400.000 dollari sono stati destinati alla causa, aiutando più di 2.500 bambini". Aliassime è stato anche personalmente in Togo, visita più volte rinviata per via della pandemia: "Sono rimasto subito colpito dallo spirito della gente.

Con quel poco che hanno materialmente, i ragazzi trovano sempre il modo di divertirsi". Tra le attività più recenti è stato ad esempio ristrutturato un orfanotrofio con un'intera biblioteca. Nel villaggio si è creato un accesso a internet.

"Essere lì fisicamente, chiude Auger Aliassime, penso che sia stato importante per loro, sono anche grato che la mia famiglia sia molto coinvolta nel contribuire a migliorare il progetto".