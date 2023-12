Arthur Fils e Jan-Lennard Struff premiati dall'Atp: la soddisfazione dei due tennisti

© Adam Pretty/Getty Images

Proseguono le premiazioni dell'Atp Tour per la stagione 2023. È stato il francese Arthur Fils ad aggiudicarsi il riconoscimento 'Nuovo arrivato dell'anno', assegnato al giocatore Next Gen che è entrato nella top 100 della classifica per la prima volta nel 2023 e ha avuto il maggiore impatto nel tour in questa stagione.

Il finalista della competizione Under 21 tenutasi quest'anno a Jeddah l'ha spuntata su Flavio Cobolli, Alex Michelsen, Domenico Stricker e Luca Van Assche. "Sono davvero felice di vincere il premio Atp newcomer of the year.

È stato un anno fantastico per me con tanti bei ricordi. Spero che il prossimo anno vada meglio, ma grazie per il supporto in tutto il mondo. È stato sicuramente un bell'anno. Ho iniziato al numero 250 in classifica ma ho finito al 36esimo posto, ​​quindi è abbastanza buono.

Poteva comunque andare meglio. Ho perso alcune partite ravvicinate, ma è solo esperienza e cercherò di fare meglio l'anno prossimo" ha dichiarato il transalpino.

Premiato Struff

È stato Jan-Lennard Struff invece a ricevere il premio di giocatore dell'anno in rimonta: il tedesco si è contraddistinto per aver superato un grave infortunio ristabilendosi come uno dei migliori nel circuito.

Tra le nomination erano presenti i connazionali Dominik Koepfer, Alexander Zverev e il francese Gael Monfils. "Sono stato nominato insieme a Sascha, Domi e Gael, che per me meritano altrettanto il premio per le loro stagioni, quindi congratulazioni per questo.

Il finalista del Master 1000 di Madrid, da lucky loser, ha anche ringraziato il team e la famiglia: "Senza di voi ragazzi non sarebbe stato possibile" ha dichiarato.