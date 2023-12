Il caso Jannik Sinner insegna: Parigi-Bercy ora cambia tutto

© Daniel Pockett/Getty Images

Il 2023 è stato sicuramente l'anno dell'esplosione di Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha vinto diversi tornei, il suo 1000 e ha dato un contributo eccezionale per la vittoria della Coppa Davis dell'Italia, la seconda storica dopo una lunghissima attesa, durata ben 47 anni.

Il finale di stagione di Jannik Sinner è stato a dir poco straordinario, i numeri del tennista azzurro parlano chiaro e Jannik arriva alla nuova stagione con il ruolo di favorito o quasi, subito dopo al numero uno Novak Djokovic.

I numeri di Sinner sono strepitosi, soprattutto negli ultimi tre mesi dove ha battuto più volte sia Top Ten che Top 5, nello specifico Daniil Medvedev e Novak Djokovic, sconfitto due volte negli ultimi tre precedenti.

Una delle note negative di questo 2023 è per Jannik Sinner sicuramente il Masters 1000 di Parigi-Bercy, ma non per proprie colpe. Jannik è stato il principale protagonista di una vicenda oltraggiosa relativa agli orari del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo che è stato nella bufera a causa della disorganizzazione.

Sfida che terminavano oltre le 2 di notte e Sinner che è stato il principale tennista a stravolgere le cose. Jannik ha disputato un match contro Mackenzie McDonald dopo la mezzanotte e la sfida, una battaglia di oltre due ore e che Jannik ha terminato alle 2.37 di notte.

A scatenare la polemica era stato poi il calendario visto che l'azzurro doveva disputare il match successivo alle 17, poche ore dopo questa nottata da incubo. Sinner non partecipo' e invece si è ritirato dal torneo, preferendo evitare rischi e pensare così al resto della stagione.

Visto come è andata pensiamo che Jannik ha fatto la scelta giusta. Ora gli organizzatori del torneo hanno deciso. Ne ha parlato il direttore del torneo Cedric Pioline, svelando che dal prossimo anno verrà ampliato la sessione diurna e saranno evitate assolutamente altre situazioni del genere.

Il caso Sinner è l'ultimo a creare scompiglio in quel di Bercy. Intanto l'azzurro già lavora alla prossima stagione.