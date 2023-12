Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz, ancora un match nel 2023: spunta la data

© Ryan Pierse/Getty Images

Una delle rivalità più amate negli ultimi anni da parte dei fan è quella tra il tennista spagnolo Carlos Alcaraz e l’italiano Jannik Sinner. In ogni match che ha visto protagonisti i next gen vi è stato sempre pathos, oltre a scambi duri e spettacolari.

Ad ora il tennista originario di San Candido è avanti 4-3 negli scontri diretti giocati nel circuito maggiore. Particolare menzione merita un punto realizzato durante la semifinale del Masters 1000 di Miami che ha visto prevalere Jannik ed è stato votato dai fan quale punto dell’anno 2023 del Tour ATP.

In quel match Jannik si prese la rivincita del penultimo atto del Masters 1000 di indian Wells in cui a trionfare è stato Carlos (che poi ha conquistato il titolo superando Medvedev in finale). La stima e l’amicizia tra i due tennisti è tangibile ed anche durante le conferenze stampa non si esimono dal farsi complimenti.

Sinner-Alcaraz avversari all'Accademia di JC Ferrero

Il 22 dicembre ci sarà un ultimo atto per la stagione 2023 tra il tennista originario di El Palmar ed il numero 4 della classifica ATP, Alcaraz e Sinner si sfideranno in un’esibizione che si terrà presso l’Accademia JC Ferrero.

L’evento è stato favorito dalla presenza del tennista italiano ad Alicante (luogo in cui il giovane Jannik si sta preparando in vista della stagione che inizierà ufficialmente a fine dicembre,ndr.). Il tennista spagnolo sarà impegnato in un’altra esibizione nella Riyahd Season Cup in cui affronterà il numero 1 del mondo e 24 volte campione Slam Novak Djokovic e volerà in Australia il 7 gennaio dove si preparerà per il primo Slam stagionale (gli Australian Open saltati lo scorso anno per infortunio e in cui non difende punti,ndr.).

Sinner, invece, inizierà la stagione 2024 con un’esibizione (Kooyong in cui si teneva il Major australiano in passato) e prenderà parte agli Australian Open(nell’edizione 2023 il tennista italiano ha perso nel match degli ottavi di finale contro Stefanos Tsitsipas).