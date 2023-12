Un anno di tennis: la classifica dei giocatori che hanno vinto più tornei nel 2023

© Valerio Pennicino/Getty Images

Novak Djokovic è il giocatore che ha vinto più tornei nella stagione tennistica 2023. Tra i tanti record del fuoriclasse serbo, c'è anche la leadership in questa graduatoria impreziosita dal fatto che, dei sette tornei totali conquistati, tre sono prove del Grande Slam oltre alle Atp Finals di Torino.

Vediamo chi comanda questa particolare classifica relativa alla stagione da poco terminata.

Novak Djokovic e i suoi sette trionfi nel 2023

Novak Djokovic ha conquistato sette tornei nel 2023. Ha iniziato a vincere già a gennaio all'Atp di Adelaide 1 e, dopo poche settimane, si è imposto per la decima volta agli Australian Open.

Djokovic poi è andato a segno anche sulla terra battuta. E il bersaglio centrato è stato quello più importante ovvero il Roland Garros. Sconfitto in finale a Wimbledon da Carlos Alcaraz, Djokovic si è preso la rivincita battendo lo spagnolo nella finale di Cincinnati, probabilmente in una delle partite più belle di questo 2023.

ancora successo Slam a New York agli Us Open. Gli ultimi suoi due trionfi sono arrivati poi nel finale di stagione: doppietta all'Atp di Parigi Bercy e alle Atp Finals di Torino dove ha superato in finale Sinner dopo averci perso nel round robin.

Alcaraz e Medvedev completano il podio dei plurivincitori 2023

In seconda posizione c'è Carlos Alcaraz che ha collezionato sei tornei nel 2023. Su tutti ovviamente brilla il successo a Wimbledon (il secondo slam della sua carriera dopo gli US Open 2022).

Alcaraz ha trionfato sulla terra battuta di Buenos Aires prima di vincere il Masters 1000 di Indian Wells. Doppia gioia "in casa" prima all'Atp 500 di Barcellona e poi al Masters 1000 di Madrid. Stagione trionfale

sull'erba con i successi al Queen's e a Wimbledon.

Dai prati londinesi in avanti è rimasto a digiuno di successi.

Daniil Medvedev è in terza posizione come numero di tornei vinti nel 2023: sono 5. Dopo la repentina sconfitta contro Korda in Australia, ha iniziato un'impressionante serie vincente che lo ha portato ad alzare la coppa a Rotterdam, Doha, Dubai praticamente in serie.

Poi altri due successi nei master 1000 di Miami e Roma.

Sinner ha conquistato 4 tornei Atp oltre alla Coppa Davis con l'Italia

Quattro sono i titoli conquistati da Jannik Sinner nel 2023 oltre alla Coppa Davis nella quale nella fase finale di Malaga ha trascinato l'Italia al successo a colpi di vittorie in singolare e doppio.

Sinner ha aperto le sue vittorie stagionali all'Atp 250 di Montpellier, poi successo nel primo 1000 della sua carriera a Toronto e ancora vittorie di peso nei 500 di Pechino e Vienna.

Gli altri giocatori che sono andati a segno a livello Atp nel 2023

Tra i vincitori di più titoli Atp da segnalare le prestazioni di Baez e Mannarino che hanno vinto tre titoli ciascuno. A due successi ci sono Griekspoor, Fritz, Hurkacz, Jarry, Tiafoe, Rublev, Bublik e

Alexander Zverev.

Un titolo per Kwon, Gasquet, Wu, Norrie, De Minaur, Ruud, Carballes, Lajovic, Rune, Fils, Cerundolo, Eubanks, Cachin, Popyrin, Evans, Tsitsipas, Khachanov, Shelton, Monfils, Auger Aliassime e Humbert.

Come è andata nei tornei a squadre

Nei tre tornei a squadre che si sono giocati nel corso dell'anno, successo per gli Stati Uniti in Australia alla United Cup giocata a Sydney, Brisbane e Perth.

La Laver Cup di settembre a Vancouver è stata conquistata dalla formazione del Resto del Mondo guidata da John McEnroe anche con la complicità di moltissime assenze nelle file dell'Europa guidata da Bjorn Borg.

Infine è fresco il ricordo del successo dell'Italia, 47 anni dopo la vittoria del 1976, nella Coppa Davis con Sinner assoluto protagonista a Malaga. Italia che ha sconfitto nei quarti l'Olanda, in semifinale la Serbia e in finale l'Australia.