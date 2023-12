Matteo Arnaldi fa un bilancio della stagione: "Ricordi che non dimenticherò mai"

© Clive Brunskill/Getty Images

Una stagione molto positiva che lo ha portato a entrare tra i primi 50 giocatori del mondo, ma non solo. Matteo Arnaldi si è tolto diverse soddisfazioni durante il 2023, che difficilmente dimenticherà così in fretta.

I buoni risultati in America, soprattutto agli Us Open, gli hanno permesso di guadagnarsi un posto in nazionale per la fase a gironi di Coppa Davis: l'azzurro ha sfruttato a pieno la chance data dal capitano Filippo Volandri, mettendosi in mostra e partecipando poi alle Finals di Malaga.

È stata del 22enne uno dei successi più importanti che hanno dato all'Italia la possibilità di vincere l'insalatiera: in finale contro l'Australia, dopo le magie di Jannik Sinner, il giocatore di Sanremo ha conquistato il primo punto in singolare permettendo all'altoatesino di chiudere i conti senza arrivare al doppio decisivo.

Arnaldi ringrazia i fan

Bellissime le parole pubblicate sui social da Matteo Arnaldi, che ha tracciato un piccolo bilancio della sua annata: "Che anno è stato... Il mio primo anno completo di tour, ho avuto tante nuove esperienze e nuove amicizie, ho avuto momenti belli e brutti, ma alla fine dell'anno ho creato ricordi che non dimenticherò mai.

Grazie alle persone che hanno lavorato con me in questo lungo anno, siete state fantastiche e non potevo chiedere di meglio. Continueremo a lavorare come sempre e ne andremo ancora per la prossima stagione. Ci vediamo in Australia" ha dichiarato.

Il numero 44 del mondo cercherà di confermare i miglioramenti mostrati negli ultimi mesi per ottenere altri risultati incoraggianti e magari scalare altre posizioni nel ranking.

Di certo, nel 2023, l'Italia ha scoperto un altro giovane talento che potrà regalare diverse gioie ai tifosi nel corso dei prossimi anni.